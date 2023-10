Công ty Tiến Phước xây sai quy hoạch, cư dân Senturia Vườn Lài 'nếm trái đắng'

(VTC News) -

Ngày 17/10, VTC News nhận được đơn cầu cứu khẩn cấp của gần 100 hộ dân tại Khu dân cư Senturia Vuờn Lài (phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM). Trong đơn, các cư dân trình bày quyền lợi và an ninh của họ đang bị xâm phạm, đe doa.

Dự án Khu dân cư Senturia Vườn Lài do Công ty Cổ phần BĐS Tiến Phước (Công ty Tiến Phước) làm chủ đầu tư, được khởi công giữa năm 2016.

Dự án Khu dân cư Senturia Vuờn Lài (phường An Phú Đông, quân 12, TP.HCM).

Thời điểm bắt đầu triển khai, dự án được chủ đầu tư Tiến Phước quảng cáo rộng rãi trên các website, phát tờ rơi nhiều địa điểm và chào mời đến thực tế để tham quan. Tại thời điểm này, cùng với việc xây dựng các căn nhà, đường nội khu thì nhà cộng đồng và hồ bơi cũng được chủ đầu tư triển khai xây dựng.

Trên website chào bán, chủ đầu tư mô tả nhiều tiện ích của dự án. Trong đó, nhà cộng đồng và hồ bơi là điểm mạnh để hút khách. Trong hợp đồng mua bán, hồ bơi và các tiện ích khác cũng được thể hiện rõ với những nội quy sử dụng cư dân cần tuân thủ.

Nhận thấy tiện ích đa dạng, hàng trăm khách hàng đã đồng ý bỏ số tiền lớn để sở hữu nhà ở tại dự án.

Cư dân treo băng rôn phản án việc tháo dỡ hồ bơi và nhà cộng đồng tại dự án.

Cuối năm 2017, dự án bắt đầu được bàn giao cho những cư dân đầu tiên. Thời điểm bàn giao nhà, khu nhà cộng đồng và hồ bơi được chủ đầu tư Tiến Phước dùng tổ chức sự kiện. Khu tiện ích này sau đó cũng được chủ đầu tư sử dụng để tổ chức nhiều sự kiện khác cho cư dân như: Tiệc tất niên 2017, lễ bàn giao nhà cho cư dân (4/2018)...

Sau khi chủ đầu tư Tiến Phước bàn giao nhà, khu nhà cộng đồng và hồ bơi hoạt động và được cư dân sử dụng ổn định cho đến nay.

Thế nhưng, cuối năm 2022, có đơn phản ánh gửi các cơ quan chức năng về việc Công ty Tiến Phước xây dựng nhà cộng đồng và hồ bơi không đúng với quy hoạch được duyệt của dự án.

Nhận được phản ánh kể trên, cơ quan chức năng đã có động thái can thiệp, yêu cầu Công ty Tiến Phước trả lại hiện trạng đúng với quy hoạch được duyệt.

Khu hồ bơi xây sai quy hoạch.

Cụ thể, ngày 15/5/2023, UBND Quận 12 có công văn gửi Công ty Tiến Phước với nội dung: "Hạng mục hồ bơi và công trình nhà câu lạc bộ tại khu công viên cây xanh đầu tư không phù hợp quy hoạch được duyệt, không có giấy phép xây dựng. Đề nghị Công ty Tiến Phước khẩn trương khắc phục, tháo dỡ các hạng mục không phù hợp quy hoạch được duyệt...".

Thực hiện công văn của UBND Quận 12, chủ đầu tư Tiến Phước lần lượt gửi các thông báo đến cư dân với nội dung sẽ tháo dỡ công trình hồ bơi và nhà cộng đồng. Lúc này, các hộ dân mới biết về sai phạm của chủ đầu tư.

Nhận được thông báo của chủ đầu tư Tiến Phước, nhóm cư dân đã tổ chức cuộc họp bất thường đầu tiên với chủ đầu tư. Nội dung cuộc họp, cư dân yêu cầu chủ đầu tư không được phép tháo dỡ các tiện ích mà bản thân đã trả tiền để sở hữu. Công ty Tiến Phước ghi nhận ý kiến của cư dân.

Tuy nhiên, sau đó các ngày: 16/8, 28/8, 10/9... chủ đầu tư Tiến Phước tiếp tục làm việc với cư dân, thông báo về việc bắt buộc phải tháo dỡ hồ bơi và nhà cộng đồng.

Mới đây nhất, ngày 12/10, Công ty Tiến Phước gửi thông báo đến cư dân về thời gian thực hiện tháo dỡ công trình không đúng quy hoạch. Nội dung thông báo ghi: "Ngày 24/10/2023 - sử dụng xà bần lấp hồ bơi; ngày 27/10 - tháo dỡ nhà cộng đồng...".

Nhận thấy quyền lợi đang bị xâm phạm, gần 100 hộ dân Khu dân cư Senturia Vườn Lài đã gửi đơn phản ánh đến Sở Xây dựng và các cấp chính quyền liên quan.

Cư dân căng băng rôn tại hồ bơi dự án Senturia Vườn Lài.

Bà Vũ Thị Phương, cư dân dự án bức xúc: "Nhà cộng đồng là nơi cư dân chúng tôi sinh hoạt, hội họp, cũng là nơi nhiều lần chính quyển địa phương tổ chức các hoạt động để tuyên truyền. Một phần trong nhà cộng đồng hiện đang dùng để đặt các hệ thống quản lý khu dân cư như: Hệ thống giám sát camera an ninh, tập kết công cụ phòng cháy chữa cháy...

Còn hồ bơi, chính là nơi hàng trăm cháu nhỏ đã được học bơi và biết bơi, nhiều nguời dân được rèn luyện sức khỏe. Hồ bơi là khu hồ điều tiết cho cả khu dân cư, hồ chứa dung lượng nước lớn nên có thể cấp nuớc cho việc phòng cháy, chữa cháy nếu sự cố cháy nổ xảy ra. Quan trọng nhất là chúng tôi đã trả tiền cho chủ đầu tư để được sử dụng hai tiện ích này. Giờ chủ đầu tư dỡ bỏ thì khác nào lừa đảo khách hàng".

Theo bà Phương, hồ bơi và nhà cộng đồng là một trong những lý do quan trọng để gia đình bà quyết định chọn dự án làm nơi an cư, dù thời điểm mua, giá dự án cao hơn nhiều so với các dự án khác cùng khu vực.

"Năm 2017, dự án đạt giải thưởng dự án nhà ở tốt nhất thuộc giải “Vietnam Property Award 2017", một phần là nhờ có khu nhà cộng đồng và hồ bơi. Và nhờ hai tiện ích này nên Tiến Phước đã bán được nhà ở dự án rất nhanh. Nhưng với tình hình hiện tại thì rõ ràng chủ đầu tư đang lừa dối chúng tôi và vi phạm cả luật xây dựng", ông Nguyễn Thế Hải, cư dân sống tại khu cho hay.

Bà Vũ Thị Phương, đại diện cư dân Senturia Vườn Lài.

Trả lời VTC News về những phản ánh của cư dân, đại diện Công ty Tiến Phước cho biết hiện doanh nghiệp đang rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan".

"Trong bản quy hoạch dự án được phê duyệt, hạng mục mặt nước và hồ cảnh quan được thể hiện rõ. Hiện đang hơi vướng mắc giữa hai khái niệm hồ cảnh quan và hồ bơi. Đối với công ty, công ty cũng rất muốn giữ lại tiện ích hồ bơi và nhà cộng đồng", đại diện Công ty Tiến Phước thông tin.

Cũng theo vị này, hiện chủ đầu tư đang tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng và cư dân với mong muốn tìm được phương án xử lý tốt nhất.

Luật sư Lê Văn Huyên, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, qua xem xét hổ sơ sự việc, Công ty Tiến Phước đã không cung cấp đầy đủ các thông tin, hồ sơ, tài liệu quy hoạch liên quan đến dự án cho khách hàng.

Điều này đã làm cho khách hàng tin tưởng dự án có những tiện ích hồ bơi, nhà cộng đồng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyêt, do đó khách hàng tin tưởng và đặt bút ký mua nhà.

"Với thực tế hiện nay, Công ty Tiến Phước được xác định là sai quy hoạch được phê duyệt, phải khắc phục sai phạm bằng cách phải phá bỏ các tiện ích. Điều này rõ ràng đã làm thiệt hại cho cư dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của cư dân", luật sư Huyên nhận định.