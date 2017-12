Công ty Tek Experts Việt Nam mở rộng chiến lược phát triển tại Việt Nam

(VTC News) - Ngày 07/12 vừa qua, Công ty Tek Experts Việt Nam chính thức khai trương văn phòng thứ hai tại tầng 22 tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Việc mở rộng quy mô hoạt động tại văn phòng này khẳng định sự phát triển nhanh, mạnh, bền vững và đánh dấu một bước phát triển mới trong chiến lược của Tek Experts Việt Nam thời gian tới.

Sau 4 năm hoạt động tại Việt Nam, Tek Experts đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong việc cung cấp các dịch vụ cho khách hàng là các tập đoàn CNTT lớn hàng đầu thế giới và đạt được nhiều kết quả vượt xa mong đợi.

Kế hoạch mở rộng lần này của Tek Experts với mục tiêu tăng gấp đôi số nhân lực tại Việt Nam lên 1000 người, từ đó tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Trên đà phát triển đó, sắp tới Tek Experts sẽ mở rộng các dịch vụ hỗ trợ, không chỉ phục vụ riêng các khách hàng doanh nghiệp công nghệ mà còn mở rộng hỗ trợ cho người dùng cuối cùng trong các lĩnh vực như game, thiết bị hỗ trợ và phần mềm điện toán đám mây.

Lễ cắt băng khai trương văn phòng thứ 2 của Tek Experts Việt Nam

Nhằm thực hiện kế hoạch mở rộng chiến lược, việc khai trương văn phòng thứ hai của Tek Experts thể hiện sự quyết tâm đầu tư vào chất lượng nguồn nhân lực, qua đó đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trên những phân khúc kinh doanh mới của công ty.

Tọa lạc ở vị trí đắc địa tại tòa nhà TNR Nguyễn Chí Thanh, văn phòng thứ hai của Tek Experts là một môi trường làm việc lý tưởng với góc nhìn toàn cảnh thành phố cùng những không gian mở, hiện đại thoáng đạt giúp nhân viên dễ dàng trao đổi, làm việc trong môi trường sáng tạo.

Đặc biệt, tại đây có các khu trải nghiệm không gian chơi game trên máy Xbox 360 và các không gian test các thiết bị phần mềm để cung cấp các trải nghiệm chuyên sâu về sản phẩm và hỗ trợ các kỹ năng mềm phục vụ khách hàng. Không gian làm việc mới mẻ tiếp tục cho thấy cam kết của Tek Experts trong việc xây dựng môi trường làm việc thú vị, hiện đại và chất lượng cho nhân viên công ty.

Ông Yaniv Natan, chủ tịch Tek Experts

Ông Yaniv Natan, Chủ tịch Tek Experts chia sẻ: “Tek Experts được biết đến là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đặc biệt về công nghệ thông tin cho khách hàng trên toàn thế giới. Các khách hàng doanh nghiệp của Tek Experts luôn tin tưởng và đánh giá cao những dịch vụ mà công ty đang cung cấp, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của Tek Experts trong việc mang lại thành công cho họ”.

Ngoài ra, cũng trong tháng 12/2017, Tek Experts sẽ ra mắt Học viện Tek Academy – Học viện được thành lập nhằm cung cấp các khóa đào tạo về kiến thức chuyên môn, các kỹ năng mềm và tiếng Anh cần thiết cho lộ trình phát triển bền vững của nhân lực IT trẻ tại Việt Nam. Tek Academy cũng khẳng định sự đầu tư của Tek Experts tại Việt Nam, giúp sinh viên trang bị các kỹ năng cần thiết trong ngành CNTT.

Theo đó, Đối tượng Tek Academy hướng đến là các sinh viên IT, những người đã bắt đầu sự nghiệp ở lĩnh vực CNTT và cả những bạn trẻ không được đào tạo về IT. Tek Academy là hướng đi tuyệt vời dành cho những bạn sinh viên IT muốn vượt qua các đối thủ cạnh tranh khác và là cơ hội tuyệt vời cho những người không có bằng cấp về IT muốn bước chân vào ngành CNTT. Tek Academy dự kiến sẽ đào tạo 900 học viên tính đến cuối năm 2018.

Không gian làm việc khoáng đạt tại văn phòng Tek Experts

Ông Nguyễn Mạnh Tường, Tổng Giám Đốc Tek Experts Việt Nam cho biết: “Văn phòng thứ hai của Tek Experts Việt Nam sẽ là bước đột phá để công ty mở rộng hơn nhiều lĩnh vực thú vị và đầy thử thách.

Ngoài ra, đầu tư vào Tek Academy không chỉ khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc phát triển tài năng trẻ tại Việt Nam mà còn thay đổi nhận thức cho những người nghĩ rằng IT không phải là ngành nghề sở trường của họ, qua đó mở ra rất nhiều cơ hội việc làm cho các bạn trẻ tại Việt Nam”.

Về Tek Experts Tek Experts là công ty chuyên cung cấp hỗ trợ kinh doanh và dịch vụ công nghệ thông tin có mặt tại 7 quốc gia bao gồm Mỹ, Bulgaria, Costa Rica, Malta, Cộng hoà Síp, Trung Quốc và Việt Nam. Sứ mệnh của Tek Experts là đảm bảo khách hàng doanh nghiệp sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào trong việc lưu lại dấu ấn của mình trên phạm vi toàn cầu. Kinh nghiệm và chuyên môn của Tek Experts giúp doanh nghiệp tập trung vào những mục tiêu cốt lõi của khách hàng, mở rộng dịch vụ cung cấp và vượt xa sự mong đợi của khách hàng. Với những khách hàng lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Tek Experts luôn khẳng định mình là công ty uy tín trong lĩnh vực cung cấp, hỗ trợ phần mềm, quản lí các mối quan hệ, hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ bảo mật thông tin và các dịch vụ phát triển phần mềm. Về Tek Academy Tek Academy cung cấp các chương trình đào tạo chuyên sâu về kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm và ngôn ngữ tiếng Anh, không những giúp các bạn trẻ phát triển rộng hơn các kỹ năng cần thiết trong tương lai, có một sự nghiệp lâu dài, thành công trong ngành công nghệ thông tin, mà còn đáp ứng kế hoạch mở rộng chiến lược kinh doanh của Tek Experts. Tham gia Tek Academy, học viên sẽ được đào tạo với kinh phí hỗ trợ 100% từ Tek Experts và nhận thù lao khi tham gia đóng góp cho các dự án của công ty. Hơn nữa, ngoài việc được đánh giá liên tục trong quá trình đào tạo, học viên còn nhận được chứng chỉ hoàn thành khóa học và có cơ hội làm việc tại Tek Experts. Chương trình đào tạo này tái khẳng định cam kết trong việc phát triển tài năng IT tại Việt Nam và tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên trong ngành công nghiệp đầy thú vị này.

Nhã Phương