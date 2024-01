Công ty Sơn Nam thuê xe VinFast từ GSM, triển khai dịch vụ taxi điện MaiLove

(VTC News) -

Trước mắt, 50 chiếc VinFast VF 5 trong tổng số 305 xe thuê từ GSM sẽ được Sơn Nam đưa vào vận hành ngay, tiến tới thay thế dần cho dàn xe xăng hiện tại.

Theo hợp đồng ký kết giữa hai bên, Công ty Sơn Nam sẽ thuê 255 xe VinFast VF 5 và 50 xe VinFast VF e34 từ Công ty GSM để vận hành dịch vụ taxi điện MaiLove tại Nghệ An.

Công ty Sơn Nam (tiền thân là Công ty TNHH Mai Linh Nghệ An, trước đây được biết đến nhiều với thương hiệu Open Taxi) cũng sẽ là đối tác độc quyền của GSM tại Nghệ An để triển khai dịch vụ taxi điện, qua đó thúc đẩy xu hướng giao thông xanh, góp phần đưa Nghệ An thành một trong những Tỉnh Thành Xanh của cả nước.

Được sơn đồng bộ màu xanh cốm nổi bật, taxi điện MaiLove sẽ mang đến cho người dân Nghệ An một lựa chọn di chuyển văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường. Dàn ô tô điện VinFast với ưu điểm không mùi, không ồn, không phát thải, được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ lái và giải trí thông minh sẽ mang đến cho khách hàng những chuyến đi an toàn, êm ái, đồng thời giúp đơn vị vận hành tiết kiệm đáng kể chi phí so với xe xăng.

Khách hàng tại Nghệ An có thể đặt xe và trải nghiệm dịch vụ taxi điện MaiLove qua tổng đài 02383 57 57 57, hoặc trực tiếp vẫy xe màu xanh cốm trên đường tương tự taxi truyền thống.

Dự kiến trong năm nay, GSM cũng sẽ tích hợp dịch vụ gọi taxi điện MaiLove trên nền tảng đa dịch vụ thuần điện Xanh SM, giúp khách hàng có thể dễ dàng đặt xe qua ứng dụng để biết trước số tiền phải trả và thanh toán bằng nhiều hình thức đa dạng hơn.

Phát biểu tại lễ bàn giao xe và khai trương dịch vụ taxi điện MaiLove, ông Hồ Chương - Tổng Giám đốc Công ty Sơn Nam cho biết: “Hợp tác với Công ty GSM là một bước ngoặt lớn trong lộ trình phát triển của Sơn Nam cả ở hiện tại và tương lai.

Taxi điện sẽ đưa đến cho khách hàng những trải nghiệm mới mẻ trong sử dụng dịch vụ taxi ở phong cách phục vụ, văn hóa phục vụ, đồng thời tiếp nối truyền thống văn hóa doanh nghiệp của Sơn Nam, nâng cao chất lượng dịch vụ, làm tiền đề cho những thay đổi ở tương lai.

Từ năm 2024, phương tiện đầu tư mới của Sơn Nam là xe ô tô điện, phấn đấu trở thành đơn vị đầu tiên của tỉnh Nghệ An trong lĩnh vực kinh doanh vận tải sử dụng 100% phương tiện năng lượng xanh".

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc GSM toàn cầu chia sẻ: “GSM luôn chào đón và sẵn sàng đồng hành cùng Công ty Sơn Nam và các đơn vị kinh doanh vận tải nói chung, góp sức đẩy mạnh quá trình xanh hóa và thay đổi diện mạo giao thông công cộng trên toàn quốc.

GSM cũng sẽ chia sẻ nền tảng và tài nguyên, hỗ trợ Công ty Sơn Nam phát triển toàn diện về hệ thống, quy trình vận hành, đào tạo nhân sự để đảm bảo chất lượng dịch vụ 5 sao như cách thức GSM đã triển khai thành công tại 35 tỉnh thành trên cả nước, trong đó 29 tỉnh thành GSM tự vận hành và có 6 tỉnh thành các đối tác vận hành”.

Hợp tác giữa GSM và Sơn Nam trong việc triển khai dịch vụ taxi điện MaiLove tại Nghệ An một lần nữa khẳng định xu hướng nhất quán của các doanh nghiệp vận tải trong việc chuyển đổi sang sử dụng các phương tiện xanh, hướng tới giảm phát thải ròng và thay đổi diện mạo giao thông đô thị trên cả nước.

Tính đến nay, bên cạnh thương hiệu taxi Xanh SM do GSM tự vận hành, đã có 27 doanh nghiệp, đơn vị đối tác hợp tác chuyển đổi xe điện cùng VinFast và GSM, đưa tổng số xe taxi điện của các thương hiệu trên cả nước lên hơn 20.000 xe, thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi xanh trong giao thông tại Việt Nam.