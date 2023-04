Công ty quản lý xác nhận Lee Do Huyn và Lim Ji Yeon đang hẹn hò

Sáng 1/4, netizen Hàn lẫn netizen quốc tế đều đứng ngồi không yên khi Dispatch "đánh úp" tung ảnh hẹn hò của Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon. Lee Do Hyun vốn là nam chính trong bộ phim báo thù vừa gây sốt "The Glory". Trong khi đó, Lim Ji Yeon lại thủ vai "ác nữ" Yeon Jin đình đám trong bộ phim này.

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon

Việc cả hai hợp tác trong cùng một bộ phim nhưng lại ở 2 tuyến nhân vật chính diện - phản diện trái ngược nhau hoàn toàn, cuối cùng lại nổ ra tin hẹn hò đã khiến nhiều khán giả cảm thấy khó tin, thậm chí nghi ngờ đây có phải trò đùa ngày Cá tháng tư của Dispatch hay không.

Tuy nhiên mới đây, công ty chủ quản của Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon đều đã đưa ra phản hồi, chính thức xác nhận hai diễn viên đang hẹn hò, tìm hiểu nhau và mong khán giả cởi mở đón nhận mối quan hệ tình cảm của cặp đôi.

Cụ thể, công ty quản lý Yuehua Entertainment của Lee Do Hyun chia sẻ: “Cả hai là đồng nghiệp thân thiết trong ngành và hiện đang tìm hiểu nhau với tình cảm tốt đẹp.”

Về phía Lim Ji Yeon, công ty chủ quản của cô là Artist Company của Lim Ji Yeon cũng đưa ra phản hồi: “Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun đang tìm hiểu nhau bằng những tình cảm tốt đẹp. Chúng tôi sẽ biết ơn nếu các bạn nhiệt tình ủng hộ họ.”

Tương tác của Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon trong hậu trường "The Glory" cả hai có sự quan tâm đến đối phương và có không ít tương tác ngọt ngào đáng ngờ

Xác nhận nhanh chóng từ phía đàng trai lẫn đàng gái vì thế đã khiến làng giải trí xứ Hàn "dậy sóng", chính thức đánh dấu một cặp đôi mới của màn ảnh Hàn ra đời.

Dù bất ngờ nhưng nhiều fan khi "soi" lại những video hậu trường hiếm hoi hay tương tác của Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon trong quá trình quảng bá "The Glory" thì đều công nhận cả hai không giấu sự quan tâm đến đối phương và có không ít tương tác ngọt ngào đáng ngờ.

Trước đó, Dispatch cũng đã tung ra loạt ảnh hẹn hò của cả hai cùng những lần Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon gặp gỡ nhau. Cụ thể, Dispatch thông tin rằng vào ngày 15/12/2022, cả hai đã tận hưởng mùa đông trong căn hộ của Lee Do Hyun ở Geumho -Dong. Nguồn tin cho hay các diễn viên khác trong The Glory cũng không biết về mối quan hệ hẹn hò của cả hai.

Dispatch cũng đã tung ra loạt ảnh hẹn hò của cả hai cùng những lần Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon gặp gỡ nhau

Trang "hung thần" này cũng tiết lộ sau bữa tiệc với đoàn làm phim "The Glory", Lee Do Hyun tự nhận là quản lý riêng của Lim Ji Yeon và đưa cô về nhà. Cả hai trò chuyện rất vui vẻ.

Nhiều fan vì thế đang đồng loạt gọi tên Song Hye Kyo bởi cô là nữ chính và có tuyến tình cảm với Lee Do Hyun trong phim này. Netizen còn đùa rằng Song Hye Kyo có lẽ nên cân nhắc tham gia "The Glory" phần 3 bởi cả nam chính "đao phủ" cũng đã bị Ji Yeon cướp mất. Song đây chỉ là phản ứng đùa vui từ netizen, hầu hết đều phản hồi tích cực và chúc mừng cho cặp đôi Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon.

Lee Do Hyun tự nhận là quản lý riêng của Lim Ji Yeon và đưa cô về nhà

Lee Do Hyun là nam diễn viên trẻ triển vọng hiện nay của màn ảnh Hàn khi liên tục gặt hái thành công qua vai diễn trong các bộ phim "18 Again", "Youth of May" hay đình đám gần đây là "The Glory". Lim Ji Yeon cũng là nữ diễn viên đã có nhiều năm hoạt động trong làng giải trí và nổi tiếng đình đám gần đây qua vai "ác nữ" được cô thể hiện xuất sắc trong "The Glory".

Hải Thụy