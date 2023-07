Công ty quản lý phản hồi thông tin BLACKPINK chỉ hát 13 bài trong concert ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 5/7, YG Entertainment - công ty quản lý của BLACKPINK đưa ra phản hồi về thông tin đang gây xôn xao kể trên. Đại diện YG Entertainment khẳng định, thông tin nhóm chỉ hát 13 bài trong danh sách đang được lan truyền trong buổi diễn ở Hà Nội là không đúng sự thật: "Chúng tôi sẽ thực hiện concert ở Hà Nội với cấu trúc tương tự các địa điểm concert khác".

Tuyên bố này khiến cộng đồng fan của BLACKPINK tại Việt Nam vui mừng và kỳ vọng vào concert đầu tiên của nhóm ở đây.

Concert của BLACKPINK ở Hà Nội sẽ có cấu trúc tương tự concert ở các địa điểm khác.

Trước đó, ngày 4/7, mạng xã hội lan truyền hình ảnh danh sách 13 bài hát mà BLACKPINK sẽ biểu diễn trong hai đêm concert tại Hà Nội. Nhiều người nói, đây là danh mục được ban tổ chức sự kiện gửi lên cơ quan chức năng xin xét duyệt. Danh sách trên chỉ gồm các ca khúc: DDU-DU DDU-DU, Shut Down, Typa Girl, Pretty Savage, Stay, Playing With Fire, Whistle, As If It's Your Last, Lovesick Girl, Don’t Know What To Do, Forever Young, Kiss and Make Up, Ice Cream. Người hâm mộ hoang mang khi thấy số lượng bài hát ít ỏi, không có màn trình diễn solo của các thành viên.

Cũng trong ngày 14/7, ban tổ chức công bố sơ đồ và giá vé chính thức tại concert ở Hà Nội; con số dao động từ 1,2 triệu đồng đến 9,8 triệu đồng/vé, chia thành 3 hạng khác nhau gồm: VIP (khu vực gần sân khấu nhất, có thể quan sát cận BLACKPINK), Platinum (khu vực ở trung tâm sân khấu) và CAT (vé thường với nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào vị trí ngồi hoặc đứng).

Thông tin trên lập tức gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn chuyên về K-pop. Khán giả bức xúc cho rằng mức giá này quá đắt so với số lượng ca khúc ít ỏi trong concert, thậm chí các thành viên BLACKPINK không có màn trình diễn solo.

Thông tin nhóm chỉ diễn 13 bài hát gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ K-pop.

Nhiều người hâm mộ Việt Nam quyết định ''quay xe'', tuyên bố không mua vé vì cho rằng chất lượng concert không tương xứng với số tiền họ bỏ ra. Có ý kiến còn cho rằng hai đêm diễn ở Hà Nội giống fan meeting hay ''đêm giao lưu văn hoá'' hơn là concert tầm cỡ quốc tế. "Giá vé rõ đắt, không có sân khấu solo, lại không có sound check, chỉ diễn 13 bài"; "Diễn 13 bài mà giá vé bằng giá diễn 20 bài; quyền lợi đặc quyền của VIP thì thua các nước xung quanh"; "Ban tổ chức nên xem xét lại mức giá quá cao này so với một chương trình chỉ có 13 ca khúc; không thể gọi là concert được"...

Trước thông tin này, phóng viên VTC News đã liên hệ với công ty iME Vietnam, ban tổ chức chương trình. Đại diện ban tổ chức cho biết danh sách 13 ca khúc nộp lên Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội chưa phải danh sách chính thức của hai đêm diễn 29-30/7: "Chúng tôi vẫn đang trong quá trình cập nhật thêm đầy đủ hồ sơ. Ở thời điểm này, chúng tôi chưa thể tiết lộ thêm các thông tin. Tuy nhiên, BLINKS (cộng đồng fan BLACKPINK) hoàn toàn có thể yên tâm về một concert trọn vẹn".

