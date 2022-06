Công ty may mặc lớn nhất Thừa Thiên - Huế bốc cháy lúc nửa đêm

(VTC News) -

Đến 7h15 ngày 13/6, lực lượng chức năng và Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy lớn bên trong khu xưởng của Công ty SCAVI Huế (huyện Phong Điền).

Được biết, đám cháy bùng phát lúc 2h sáng cùng ngày và do bên trong phân xưởng là toàn vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng và bùng phát mạnh mẽ.

Đám cháy bốc cháy lúc 2h sau đó nhanh chóng lan rộng.

Nhận được tin báo, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với lực lượng chức năng huyện Phong Điền lập tức xuống hiện trường, nhưng sau nhiều tiếng đồng hồ đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức liên quan đến thiệt hại về người cũng như tài sản trong vụ cháy nói trên. Theo một công nhân của Công ty SCAVI, do đám cháy bùng phát lúc đêm khuya nên khả năng có thương vong về người là không cao.

Đến 7h15 đám cháy vẫn chưa được không chế hoàn toàn, khói đen bốc cháy nghi ngút.

Được biết, Công ty SCAVI Huế là thành viên trực thuộc Tập đoàn Corèle International (Pháp) do ông Trần Văn Mỹ (có địa chỉ thường trú tại phường An Phú, Quận 2, TP.HCM) làm người đại diện theo pháp luật. Đây cũng là một trong những công ty may mặc lớn nhất ở Thừa Thiên - Huế và thu hút một lượng lớn lao động ở Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị.