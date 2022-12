Công ty Luật TNHH Power Law ghép ảnh nhạy cảm để đòi nợ

(VTC News) -

Công an quận 12 phát hiện một số công ty dùng điện thoại di động gọi điện đe dọa, chửi bới, lợi dụng mạng xã hội để khủng bố bằng cách cắt ghép hình ảnh vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành rà soát, lên danh sách và có kế hoạch triệt phá.

Công an khám xét trụ sở Công ty Luật TNHH Power Law. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 19/11, Công an quận 12 phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM cùng một số đơn vị nghiệp vụ kiểm tra hành chính Công ty Luật TNHH Power Law (trụ sở tại phường An Phú Đông, quận 12).

Lực lượng chức năng phát hiện Ban Giám đốc công ty và 83 nhân viên công ty có nghi vấn liên quan hoạt động phạm tội. Sau khi ghi lời khai, lực lượng chức năng xác định 35 người có hành vi sử dụng, cắt ghép hình ảnh vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ. Cơ quan công an bước đầu xác định khoảng 300 bị hại trên cả nước là nạn nhân của công ty này.

Cơ quan công an đã bắt tạm giam 11 người, khởi tố 2 bị can về hành vi vu khống.

Danh tính những người này, gồm: Phạm Lê Duy (25 tuổi, quê Vĩnh Long); Bùi Thị Thu Huyền (25 tuổi, quê Gia Lai); Nguyễn Thị Quyên (19 tuổi, quê Thanh Hóa); Nguyễn Văn Hiếu (24 tuổi, quê Đắk Lắk); Lê Thế Bình (30 tuổi, quê Đắk Lắk); Lê Khánh Duy (24 tuổi, quê Gia Lai); Phạm Thị Ngọc Tính (24 tuổi, quê Bình Định); Đinh Thanh Long (27 tuổi, quê Bình Định); Hoàng Trọng Hiếu (23 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn); Nguyễn Duy Khanh (23 tuổi, ngụ quận Tân Phú); Lê Quang Khải (27 tuổi, quê Gia Lai); Lê Thanh Duy (24 tuổi, quê Cà Mau) và Phan Thanh Trường (31 tuổi, quê Gia Lai).