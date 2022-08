Công ty in ấn quảng cáo 2H: Xưởng in ấn chuyên nghiệp tại TP.HCM

(VTC News) -

Dịch vụ in ấn không còn quá xa lạ bởi nó tạo ra rất nhiều sản phẩm được ứng dụng thực tế trong đa dạng lĩnh vực, phổ biến nhất là marketing, quảng cáo, trang trí. Cùng với nhu cầu sử dụng cao, trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp loại hình dịch vụ này. Người đi in cần phải có sự tìm hiểu kỹ càng để lựa chọn được một xưởng in phù hợp.

Theo đó, bạn có thể lựa chọn In ấn quảng cáo 2H - một xưởng in lớn có cơ sở hoạt động ở cả TP.HCM và Bình Dương. Đơn vị này nhanh chóng gây ấn tượng và khẳng định vị thế trong lĩnh vực in ấn bởi hệ thống trang thiết bị in hiện đại, tiên tiến hàng đầu hiện nay.

Công ty in ấn quảng cáo 2H - đơn vị in ấn chuyên nghiệp.

Hệ thống máy móc in ấn hiện đại

Ông Nguyễn Đức Hiệp - CEO Công ty in ấn quảng cáo 2H chia sẻ: “Chúng tôi đầu tư các loại máy móc ứng dụng công nghệ cao để phục vụ cho in kỹ thuật số và in UV. Đây là hai công nghệ in tiên tiến, rất được ưa chuộng trong lĩnh vực in ấn hiện nay. Các công nghệ này sẽ hỗ trợ tạo ra đa dạng sản phẩm in với chất lượng vượt trội, đáp ứng mọi nhu cầu của khách.

Tiêu chí hoạt động của chúng tôi đúng như tên gọi, khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ in ấn tốt nhất trong thời gian ngắn nhất. Cam kết trả hàng sau 2H nhận đơn hàng”.

Với hai kỹ thuật in trên, đơn vị tập trung vào các lĩnh vực in ấn cụ thể như: in băng rôn, in bảng hiệu, in hộp đèn, in banner, in backdrop, in bạt hiflex, in bill board, in pano, in decal tem nhãn dán, in decal phản quang, in sticker, in poster, in hashtag, in trần xuyên sáng, in decal lưới, in PP, in POSM, in dangler, in divider, in standee, in backlit film, in tranh đèn, in tranh canvas, in trên vải, in giấy dán tường,...

Các loại máy móc in hiện đại sẽ tạo ra những sản phẩm in chất lượng cao.

Nhìn chung, đơn vị này có khả năng in trên hầu hết các loại chất liệu in phổ biến hiện nay. Do đó, nếu bạn có bất kỳ nhu cầu in ấn nào đều có thể liên hệ với đơn vị này. Các loại máy móc tiên tiến hoạt động với tần suất cao sẽ giúp tạo ra sản phẩm theo đúng yêu cầu.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp

Thêm một ưu điểm khác của In ấn quảng cáo 2H chính là sở hữu đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp. Họ là những người trẻ, năng động, nhiệt huyết, sáng tạo và giàu kinh nghiệm. Khách hàng khi đến đây sẽ nhận được hỗ trợ nhiệt tình từ phía nhân viên.

Đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng làm việc rất tận tâm, hỗ trợ tư vấn dịch vụ in chi tiết, đưa ra giải pháp in phù hợp và báo giá in hợp lý nhất cho khách. Dù bạn không nắm rõ về in ấn cũng có thể yên tâm lựa chọn được dịch vụ in phù hợp với nhu cầu và khả năng kinh phí.

Công ty in ấn 2H sở hữu đội ngũ nhân sự có nghiệp vụ chuyên môn cao.

Đội ngũ nhân viên thiết kế có trình độ chuyên môn riêng. Họ sẽ sáng tạo ra những mẫu in đẹp, bắt mắt, thu hút, tạo hiệu ứng như khách hàng mong đợi. Khả năng sáng tạo của họ là không giới hạn, bất kỳ yêu cầu nào của khách hàng cũng sẽ được đáp ứng tốt nhất.

Đội ngũ nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm, am hiểu về máy in, đảm bảo cho ra những sản phẩm chất lượng. Thợ gia công sẽ thực hiện những bước cuối cùng để hoàn thiện sản phẩm gửi tới khách hàng. Một quy trình làm việc bài bản với đội ngũ nhân sự năng lực sẽ mang đến một trải nghiệm sử dụng dịch vụ in ấn tốt nhất.

In ấn quảng cáo 2H thực hiện in ấn cho ra sản phẩm hoàn hảo.

Bên cạnh đó, khi đến với In Ấn 2H, khách hàng còn được trải nghiệm rất nhiều ưu đãi hấp dẫn khác như: Giảm giá chiết khấu cho đơn hàng số lượng lớn, chế độ hậu mãi cho khách thân thiết, nhận đơn đặt hàng online, hỗ trợ giao hàng tận nơi,...

Trên đây là những thông tin chung về Công ty in ấn quảng cáo 2H. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về đơn vị hoặc muốn sử dụng dịch vụ in ấn tại đây có thể liên hệ theo thông tin sau:

CÔNG TY TNHH IN ẤN QUẢNG CÁO 2H Chi nhánh 1: 55 Đường 4, Khu Đô Thị Vạn Phúc , P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM Chi nhánh 2: 1A Đào Trinh Nhất, Phường Linh Tây, Thủ Đức, TP.HCM Chi nhánh 3: 168/6 Vĩnh Phú 32, Thuận An, Bình Dương Website: http://inan2h.vn/ Hotline: 0779.102.202 Email: inanquangcao2h@gmail.com