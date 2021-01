Công ty Express là đại lý phân phối xuất sắc của Vinhomes miền Nam 2020

(VTC News) -

Tôn vinh 61 đại lý và 12000 sales Vinhomes miền Nam

Vào ngày 24/01/2021, trong sự kiện Year End Party - The Glorious Journey (Hành Trình Vinh Quang) được tổ chức bởi Vinhomes miền Nam. Đây là sự kiện lớn nhất và được mong chờ nhất để tôn vinh 61 đại lý phân phối chính thức và đặc biệt hơn nữa là lời cảm ơn 12000 chiến binh Sales góp công sức rất lớn cho thành công trong đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Đặc biệt, năm vừa qua dưới tác động của dịch COVID-19, thị trường BĐS phải gánh chịu những hậu quả nặng nề. Việc mua bán, giao dịch trên thị trường gần như "đóng băng" 3 tháng đầu năm do lệnh giãn cách xã hội. Đã làm cản trở và giảm dần số lượng nhân sự trong giới BĐS, do đó những lễ tôn vinh này nhằm cổ vũ tinh thần làm việc hăng say hơn nữa.

Trong 2020 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn & thách thức, Tuy nhiên đội ngũ 61 Đại Lý cùng hơn 12000 chiến binh Sales nỗ lực, cố gắng vượt khó đưa hàng chục ngàn sản phẩm Vinhomes Grand Park đến cho khách hàng & nhà đầu tư, và hơn nữa là góp phần phát triển thị trường bất động sản ổn định, bền vững.

Đại lý phân phối xuất sắc nhất Vinhomes miền Nam năm 2020

Với hơn 5 năm kinh nghiệm, bất động sản Express đã không ngừng nỗ lực vươn lên dẫn đầu trở thành một trong những sàn giao dịch BĐS uy tín hàng đầu tại Tp.HCM nói riêng và toàn thị trường BĐS Việt Nam nói chung.

Cho tới hiện nay, Công ty Express là đại lý phân phối chiến lược chính thức F1 và đồng F1 của nhiều chủ đầu tư lớn hàng đầu Việt Nam như: Vingroup, Novaland, Đất Xanh, Sunshine, Khang Điền, Nam Long, Masterise,..

Đặc biệt là các sản phẩm từ tập đoàn lớn nhất Việt Nam - Vingroup với các dự án siêu khủng tại miền Nam. Bất động sản Express đã đồng hành cùng tập đoàn Vingroup qua nhiều dự án Vinhomes Grand Park với nhiều thành công vang dội. Những kết quả đó đã được đền đáp xứng đáng khi được tập đoàn Vingroup tin tưởng, thừa nhận và trao tặng danh hiệu “Đại lý phối chính thức xuất sắc năm 2020” cho Bất Động Sản Express.

Được biết, “Thành phố Thông minh - Công viên” Vinhomes Grand Park có tổng diện tích 271ha, tọa lạc tại phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ, quận 9 - cửa ngõ phía Đông của TP.HCM. Đây cũng là đại đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại TP.HCM được quản lý vận hành trên nền tảng công nghệ thông minh, nơi cư dân sẽ được thụ hưởng một cuộc sống thời thượng với những trải nghiệm chưa từng có trong hệ sinh thái hiện đại, đủ đầy tiện ích. Ngoài ra, dự án còn sở hữu đại công viên ven sông 36ha hàng đầu Đông Nam Á với 15 công viên chủ đề đa dạng, độc đáo. Đặc biệt, dự án hấp dẫn được cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài bởi sự độc đáo và tình hình tăng trưởng của TP.HCM.

Với giải thưởng “Danh hiệu đại lý phân phối chính thức xuất sắc năm 2020” đạt được đã góp phần khẳng định giá trị cốt lõi của Công Ty CP Bất Động Sản Express và tập đoàn Vingroup khi là một trong những công ty tư vấn, phân phối bất động sản chuyên nghiệp mang thương hiệu hàng đầu trên thị trường.

Công ty CP Bất Động Sản Express đã và đang khẳng định uy tín của một thương hiệu phân phối BĐS hàng đầu trên thị trường. Được biết đến với chiến lược kinh doanh nhạy bén, cùng đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và được đào tạo bài bản, Express tự tin mang đến khách hàng những thông tin chuyên sâu về thị trường nói chung và các dự án của Vinhomes miền Nam nói riêng, giúp khách hàng có cái nhìn tổng quát để có thể đưa ra những quyết định lựa chọn đầu tư đúng đắn nhất.