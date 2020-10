Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông báo tình hình khôi phục cung cấp điện

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, nhiều nơi mưa đặc biệt to. Từ sáng nay (18/10), mưa có xu thế tăng mạnh, gió giật cấp 8 đến cấp 9, nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, sạt lở đất ở vùng trung du, vùng núi và ngập lụt kéo dài.

Hiện nay, ở các huyện như Hương Khê, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Sơn, Vũ Quang… nhiều vùng bị ngập nặng, một số tuyến đường giao thông bị chia cắt, nhiều vùng bị ngập lụt cục bộ. Đặc biệt, mưa lớn cũng đã khiến các tuyến đường trong Thành phố Hà Tĩnh và một số huyện bị ngập hoàn toàn, nhiều nơi nước tràn vào nhà dân, trường học…

Ông Đinh Quang Chung- Phó GĐ Công ty chỉ đạo xử lý các khiếm khuyết và sự cố tại Điện lực Hương Khê

Công nhân Điện lực Hồng Lĩnh kiểm tra các khiếm khuyết trên lưới điện

Trước đó, để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ, đảm bảo an toàn cho lưới điện nhằm cung cấp điện ổn định cho người dân, ngay sau khi có dự báo thời tiết, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có công điện gửi đến các đơn vị trực thuộc yêu cầu các đơn vị sát sao, theo dõi, nắm bắt tình hình mưa, lũ để chủ động trong mọi tình huống diễn biến; tiến hành xây dựng phương án xử lý khắc phục sự cố, tổ chức triển khai phương châm 4 tại chỗ; kiểm tra và gia cố các vị trí xung yếu có nguy cơ sự cố, sạt lở gây mất an toàn trong quá trình QLVH đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban PCTT&TKCN tại các địa phương đơn vị quản lý lưới điện.

Công nhân Điện lực Thành Phố Hà Tĩnh tiến hành thay MBA

Đặc biệt đối với vùng núi, vùng cao, Ban chỉ đạo PCTT&TKCN Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã khuyến cáo các đơn vị cần đề phòng mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ảnh hưởng đến hạ tầng lưới điện; yêu cầu quán triệt đến tất cả CBCNV sử dụng áo phao khi di chuyển, tham gia giao thông và thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn khi làm việc trong điều kiện mưa, lũ…

Ngoài ra, Công ty cũng phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan truyền thông, báo, Đài tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, loa phát thanh phường xã về an toàn điện cho nhân dân trước tình hình lưu lượng nước ngày càng dân cao.

Công nhân Điện lực Hương Khê khắc phục sự cố

Ngày hôm qua (17/10), trên địa bàn Kỳ Anh xẩy ra mưa lớn, gió lớn. Lúc 8h sáng bắt đầu xuất hiện sự cố thoáng qua trên ĐZ 381,383E18.5 cấp điện cho khu Cảng Vũng Áng, đến gần 12h trưa sự cố trên ĐZ 373E18.3 gây mất điện diện rộng khu vực Kỳ Tây, Kỳ Trung. Lúc này công tác kiểm tra đã lập tức triển khai tuy nhiên nhiều khu vực đã bị chia cắt do nước lớn gây khó khăn trong công tác kiểm tra phát hiện sự cố, đến 21h30 sự cố đã được khắc phục. Trong quá trình kiểm tra các khiếm khuyết, nguy cơ sự cố cũng đã được lên phương án sửa chữa ngay.

Tại vị trí 47 nhánh rẽ Kỳ Đồng, Kỳ Phú sau khi nhận được thông tin từ khách hàng Điện lực đã huy động nhân lực xử lý trong đêm muộn, đến 00h45 ngày 18/10 sự cố đã được khắc phục và cấp điện ổn định. Trong 2 ngày Điện lực Kỳ Anh cũng đã tiếp nhận hơn 400 phiếu yêu cầu báo mất điện từ khách hàng, mặc dù địa bàn rộng và địa hình phức tap tuy nhiên với sự phân công lịch trực hợp lý Đơn vị đã thực hiện tốt công tác kiểm tra sửa chữa, nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Công nhân Điện lực Kỳ Anh xử lý sự cố trong đêm

Đối với lưới điện 110KV Hà Tĩnh, trận mưa to, kèm theo từng đợt giông lốc mạnh (ngày 17/10) đã gây thiệt hại và ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện, làm gián đoạn cấp điện nhiều khách hàng trên địa bàn. Trước tình hình đó, Đội QLVHLĐCT đã chủ động phương án triển khai, khẩn trương tiến hành công tác khắc phục hậu quả và xử lý sự cố nhằm cấp điện trở lại sớm nhất, đảm bảo an toàn cho các phụ tải quan trọng và sinh hoạt của nhân dân.

Với đặc điểm đường dây dài, kéo rộng qua nhiều địa hình đồi núi, việc phát hiện điểm sự cố vô cùng khó khăn trong điều kiện trời mưa mạnh, gió lớn. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đặt sự an toàn lưới điện lên trên hết, các anh em trong Đội đã “chiến đấu” liên tục trong đêm, nỗ lực khắc phục để đường dây thông suốt trở lại vào lúc 22h20 cùng ngày.

Công nhân Đội QLVHLĐCT xử lý sự cố trong đêm

Công nhân Điện lực Cẩm Xuyên khắc phục xử lý sự cố

Do tình trạng mưa to, gió lớn kèm theo lốc xoáy nên đến thời điểm hiện tại trên lưới điện Hà Tĩnh còn 74 TBA đang cắt điện, 9741 khách hàng bị mất điện, chủ yếu ở các huyện Thạch Hà, Hương Khê, Cẩm Xuyên…Tuy nhiên, hiện nay do nước đang dâng cao, mưa lớn dồn dập, cộng với một số Nhà máy Thủy điện xả lũ như Hồ Hố (Hương Khê), Hồ Kẻ Gổ (Cẩm Xuyên)… nên tình trạng ngập lụt ở các vùng này và lân cận hết sức báo động.

Một số vùng bị chia cắt, lũ quét nên công nhân chưa thể tiếp cận hiện trường để khắc phục sự cố cho người dân. Về cơ bản, các sự cố nhỏ lẻ của hộ dân hoặc một số vị trí có nguy cơ dẫn đến sự cố đã được các đơn vị nỗ lực hết sức khắc phục xử lý và cấp điện trở lại ổn định cho khách hàng.

Công nhân Điện lực Lộc Hà kiểm tra xử lý sự cố mất điện cho khách hàng

Hiện nay, CBCNV Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang gấp rút khẩn trương, không quản ngại mưa lớn, lũ lụt có mặt ở tất cả các điểm xung yếu, nố lực từng phút khắc phục sự cố để cấp điện trở lại cho các hộ dân bị mất điện. 100% CBCNV đang ứng trực 24/24, công tác triển khai phương châm 4 tại chỗ được chuẩn bị khẩn trương, sẵn sàng, các cá nhân, tổ, đội được phân công nhiệm vụ khắc phục xử lý lưới điện trước, trong và sau mưa lũ đang mang tinh thần quyết tâm cao, đợi tình hình thời tiết khả quan sẽ khẩn trương khắc phục nhanh các sự cố, kịp thời khôi phục cung cấp điện cho khách hàng sau thiên tai.

Công nhân Điện lực Thạch Hà tách TBA bị ngập lụt khôi phục đóng điện ĐZ 375E18

Cũng trong ngày hôm nay, trước tình hình phức tạp của thời tiết, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã ra quyết định thành lập 04 đoàn công tác (từ ngày 19/10) trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các đơn vị trực thuộc, đồng thời tổng hợp báo cáo Giám đốc Công ty tình hình khắc phục, cung cấp điện trở lại cho nhân dân để có phương án xử lý kịp thời, hợp lý.

Theo dự báo mưa còn tiếp tục kéo dài đến ngày 21/10, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tình trạng ngập lụt, lũ quét có thể còn kéo dài nghiêm trọng, nguy hiểm, sự cố điện có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì vậy Công ty Điện lực Hà Tĩnh khuyến cáo bà con nhân dân nâng cao ý thức, nhận thức về an toàn sử dụng điện, đảm bảo an toàn cho người và tài sản, phối hợp, đồng hành, chia sẻ với ngành Điện trong giai đoạn mưa lũ này.

Một số hình ảnh khắc phục lũ lụt:

Công ty Điện lực Hà Tĩnh khuyến cáo đến Quý khách hàng: