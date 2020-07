Công ty của Bầu Đức vật lộn trả lãi vay 3 tỷ đồng/ngày

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) ghi nhận doanh thu thuần nửa đầu năm xấp xỉ 1.470 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ. Nguồn thu từ trái cây đóng góp 1.200 tỷ đồng trong số này, phần còn lại đến từ bán mủ cao su, hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

Sau khi trừ các khoản chi phí, công ty do ông Đoàn Nguyên Đức làm chủ tịch hội đồng quản trị vẫn lỗ 130 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, số lỗ giảm hơn 5 lần nhờ không phát sinh chi phí đánh giá các tài sản không hiệu quả và điều chỉnh đầu tư vườn cây cao su, cọ dầu do chuyển đổi mục đích trồng cây ăn trái như năm ngoái. Ngoài ra, nợ vay được tái cơ cấu nên chi phí trả lãi cũng thấp hơn.

Đến cuối tháng 6, nợ phải trả của Hoàng Anh Gia Lai gần 24.340 tỷ đồng và tăng hơn 2.500 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng các khoản vay chiếm trên 17.870 tỷ đồng, trong đó phần lớn là vay dài hạn ngân hàng, tổ chức, cá nhân và trái phiếu trong nước.

Hoàng Anh Gia Lai đã dành 556 tỷ đồng để trả lãi vay trong nửa đầu năm, riêng quý II khoảng 290 tỷ đồng. Đây là khoản chi phí ăn mòn lợi nhuận nhiều nhất bởi tính bình quân mỗi ngày, công ty của Bầu Đức ghi nhận lợi nhuận bán hàng 2,2 tỷ nhưng số tiền trả lãi vay đến 3 tỷ đồng.

Ông Đoàn Nguyên Đức. (Ảnh: Đức Đồng)

Nếu loại trừ trái phiếu thì chủ nợ lớn nhất của Hoàng Anh Gia Lai là Công ty cổ phần Sản xuất chế biến và phân phối nông nghiệp Thadi – đơn vị thành viên thuộc sở hữu của ông Trần Bá Dương. Hoàng Anh Gia Lai đang vay ngắn và dài hạn xấp xỉ 2.750 tỷ đồng từ công ty này.

Đối với chủ nợ là Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco), Hoàng Anh Gia Lai đã tất toán toàn bộ khoản vay ngắn hạn gần 900 tỷ trong nửa đầu năm nhưng lại phát sinh nợ dài hạn mới gần 1.770 tỷ đồng.

Cuối năm ngoái, phía kiểm toán từng nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Hoàng Anh Gia Lai do nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó một số khoản vay đã trễ thanh toán.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty khẳng định có cơ sở và tin tưởng sẽ hoạt động bình thường thời gian tới. Vườn chuối đang mang lại nguồn tiền chính trong ngắn hạn vì thời gian kiến thiết cơ bản ngắn, sản lượng thu hoạch cao giá ổn định. Công ty đang chủ trương mở rộng diện tích vườn chuối và thu hoạch thêm những cây trồng giá trị cao như bơ, xoài, mít, sầu riêng...

Công ty cũng tiếp tục tái cơ cấu tài chính, đàm phán với các bên để giãn nợ và giảm lãi suất. Để có dòng tiền trả gốc, lãi vay, trái phiếu đến hạn và mở rộng lĩnh vực nông nghiệp, công ty phải thanh lý một số khoản đầu tư vào bất động sản và thuỷ điện.