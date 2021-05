Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh báo lãi quý 1 hơn 531 tỷ đồng, tiền mặt dồi dào

(VTC News) -

Theo đại diện từ DXG, các tín hiệu tích cực từ thị trường bất động sản cùng những bước chuyển mình mạnh mẽ trong nội bộ doanh nghiệp đã giúp những chỉ tiêu kinh doanh trong quý 1/2021 tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 2,975 tỷ đồng, tăng 400% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu chủ yếu từ việc bàn giao sản phẩm tại các dự án do DXG làm chủ đầu tư và phát triển như 473 sản phẩm tại dự án Gem Sky World (Long Thành, Đồng Nai), 374 sản phẩm tại dự án Opal Boulevard (TP. Dĩ An, Bình Dương). Bên cạnh đó, những thông tin khởi sắc của thị trường bất động sản trong 3 tháng đầu năm cũng tác động tốt đến hoạt động môi giới, dịch vụ của DXG, góp phần tăng trưởng doanh thu quý 1/2021 so với cùng kỳ.

Dự án Opal Boulevard do Tập đoàn Đất Xanh phát triển tại TP. Dĩ An, Bình Dương đã sẵn sàng bàn giao cho khách hàng.

Việc bàn giao và thu tiền của khách hàng từ mảng phát triển dự án đã tạo ra một lượng tiền mặt rất lớn cho DXG. Cụ thể, đến thời điểm cuối quý 1/2021, số dư tiền mặt và các khoản tương đương tiền tăng hơn 31% so với cuối năm ngoái, đạt mức 2,337 tỷ đồng, tương đương với hơn 100 triệu USD.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Đất Xanh đã chính thức IPO Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services - DXS) - công ty con nắm giữ mảng dịch vụ bất động sản của Tập đoàn. Đây được đánh giá là thương vụ bom tấn với số lượng cổ phiếu được chào bán lên đến 71,66 triệu cổ phiếu, dự kiến mang về khoảng 2,300 tỷ đồng tiền mặt cho doanh nghiệp. Lộ trình dự kiến, mã cổ phiếu DXS sẽ chính thức niêm yết vào ngày 17/5 và có những giao dịch đầu tiên vào ngày 24/5. Như vậy, dự kiến DXG sẽ có lượng tiền mặt rất dồi dào ngay trong tháng 5/2021.

Lượng phải thu ngắn hạn từ khách hàng dự án cũng đã tăng từ 1,348 tỷ đồng lên 2,077 tỷ đồng, tăng 54%. Đây là chỉ báo vô cùng tích cực trong năm 2021 khi mà đa số các khoản tăng lên là từ các khách hàng mua căn hộ đã cam kết tiến độ trả tiền cho chủ đầu tư Hà An, một thành viên mảng phát triển dự án của Tập đoàn Đất Xanh.

Thời gian gần đây, mã cổ phiếu DXG của Tập đoàn Đất Xanh trở nên hấp dẫn với các nhà đầu tư chứng khoán với mức giá tăng mạnh. Tính đến hết ngày 20/4, cổ phiếu DXG hiện đang giao dịch ở mức giá 25,650 đồng/cp, tăng hơn 60% kể từ phiên cuối cùng của năm 2020, khối lượng giao dịch bình quân đạt 8,8 triệu cp/phiên, một mức thanh khoản cao hơn rất nhiều so với năm 2020.

Theo kế hoạch, trong quý 2 này, DXG sẽ hoàn thiện các hạng mục hạ tầng trọng điểm và ra mắt phân khu Sapphire Parkview của dự án Gem Sky World (Long Thành, Đồng Nai); tiếp tục triển khai dự án Opal Skyline (TP. Thuận An, Bình Dương) và bắt đầu bàn giao dự án Opal Boulevard (TP. Dĩ An, Bình Dương)…