Công ty An Đông của bà Trương Mỹ Lan không phải cổ đông của Ngân hàng Sài Gòn

Chiều 8/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Họp báo cung cấp thông tin liên quan vụ việc bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm bị bắt.

Tại buổi họp báo, ông Hoàng Minh Hoàn, đại diện Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cho biết: "Ngân hàng TMCP Sài Gòn đã rà soát và khẳng định Công ty An Đông không phải cổ đông của SCB và bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý điều hành tại ngân hàng. Do đó, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB".

Ông Hoàng Minh Hoàn cũng cho biết, quyền lợi của khách hàng được đặt ở vị trí cao nhất. Các nhu cầu, thắc mắc của khách hàng trong mọi tình huống sẽ được xử lý trọn vẹn.

Ông Hoàng Minh Hoàn, đại diện Ngân hàng TMCP Sài Gòn. (Ảnh: Thy Huệ)

Cũng tại buổi họp báo, ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh TP.HCM cho biết, đảm bảo an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng là vấn đề rất quan trọng trong nhiều năm qua. Ngân hàng Nhà nước có nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng và sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp trong thời gian tới.

"Ngân hàng Nhà nước và SCB sẽ luôn đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân luôn được đảm bảo", ông Tuấn nói.

Bình luận về tình trạng khách xếp hàng để rút tiền tại SCB, ông Tuấn đề nghị người dân không hoang mang dẫn đến việc rút tiền gửi trước hạn, ảnh hưởng đến quyền lợi về tài sản của mình.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã có chỉ đạo các ngân hàng cạnh tranh sòng phẳng, các hành vi cạnh tranh không đúng quy định đã được cảnh báo và nhắc nhở.

"Việc chúng ta lo lắng đi rút tiền do thông tin không chính thống hoặc thấy người khác xếp hàng, chúng ta cũng xếp hàng, nên cân nhắc không làm thế nữa", ông Tuấn nói.

Chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn tại tòa nhà của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, quận 5, TP.HCM (Ảnh: Thy Huệ)

Trước đó, sáng cùng ngày, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư, của các công ty, đơn vị liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông.

Căn cứ kết quả điều tra, hôm qua (ngày 7/10), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công anra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan và 3 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án và triệt để thu hồi tài sản.