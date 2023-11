Công trường The Ori Garden nhộn nhịp với tiến độ thi công thần tốc

(VTC News) -

Tiến độ công trình đảm bảo nhờ sự kĩ lưỡng

Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-2, Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng (tên thương mại: The Ori Garden) là dự án thường xuyên ghi điểm với khách hàng nhờ tiến độ thi công đảm bảo. Tháng 5 vừa qua, 4 toà chung cư tại giai đoạn 1 dự án The Ori Garden đã bàn giao căn hộ tới tay khách hàng, đón hàng nghìn người dân Đà Nẵng tới sinh sống tại tổ ấm mới.

Tiếp nối uy tín của giai đoạn 1, giai đoạn 2 dự án The Ori Garden được chủ đầu tư tiếp tục được triển khai thi công với tiến độ thần tốc cùng sự chuẩn bị kĩ lưỡng trong kế hoạch xây dựng. Những tháng cuối năm, không khí thi công tại công trường dự án The Ori Garden giai đoạn 2 sôi động với nhiều máy móc thiết bị cùng đội ngũ kỹ sư, chuyên gia làm việc hết công suất nhằm đảm bảo tiến độ công trình bàn giao cho khách hàng.

Để triển khai hoạt động thi công đều đặn và nhanh chóng, đại diện đơn vị phụ trách thi công dự án The Ori Garden cho biết phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án - Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN) tiến hành lên kế hoạch thi công và dự báo tiến độ cho cả năm 2023 từ đầu năm.

Từ đó, công tác thi công luôn được đảm bảo chặt chẽ trong mọi trường hợp. Cụ thể, công trường trong mùa khô sẽ được tranh thủ đẩy nhanh tối ưu, huy động tối đa lao động triển khai công trình nhân lúc thời tiết thuận lợi. Công trường vẫn đảm bảo tiến độ xây dựng dù cho trường hợp buộc tạm dừng thi công công trường trong thời tiết mùa mưa cực đoan của Đà Nẵng vào thời điểm cuối năm.

Hình ảnh công trường giai đoạn 2 dự án The Ori Garden cập nhập 11/2023 (Ảnh: The Ori Garden)

Để đảm bảo môi trường làm việc lý tưởng cho công nhân tại công trường, đơn vị thi công bố trí xây dựng các dãy nhà công vụ từ trước để đảm bảo cơ sở lưu trú cho phép công nhân sinh hoạt gần công trường, thuận lợi cho công nhân trong quá trình làm việc tại dự án.

“Với đặc thù người lao động xa nhà, chúng tôi rất quan tâm điều kiện ăn ở để họ không gặp khó khăn trong việc di chuyển trong thời gian làm việc. Điều này vừa giúp dự án đảm bảo được số lượng nhân công hoạt động, từ đó đảm bảo tiến độ công trình, vừa thể hiện sự quan tâm từ đơn vị xây dựng tới người lao động. Đối với chúng tôi, người lao động luôn là tài sản quý giá nhất” - đại diện đơn vị thi công dự án chia sẻ. Nhờ vậy, trong mọi trường hợp, công trình vẫn đủ nhân lực thi công liên tục.

Nhờ tiến độ công trình vượt trội, công trình giai đoạn 2 tại The Ori Garden dần thành hình với 6 toà chung cư. Trong đó, tòa CT5 đổ bê tông sàn tầng 20. Tòa CT6 đổ bê tông sàn tầng 16. Tòa CT7 hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 10 trong khi tòa CT8 đã đổ bê tông đến tầng mái. Tòa CT9 đã đổ bê tông tầng 16 cùng tòa CT10 đã đổ tầng 15.

Dần hoàn thiện tổ hợp chung cư NOXH lớn nhất Đà Nẵng

Giai đoạn 2 dự án The Ori Garden với tổng cộng 1.809 căn hộ dự kiến sẽ cất nóc toàn bộ 06 tòa nhà vào cuối năm nay và bàn giao cho cư dân vào Quý 4 năm 2024. 06 toà chung cư giai đoạn 2 cùng 4 toà chung cư giai đoạn 1 của dự án đã tạo nên tổ hợp chung cư NOXH lớn nhất Đà Nẵng, điểm đến an cư mới sôi động của hàng chục nghìn người dân nơi đây.

Dự án sở hữu hệ tiện ích đa dạng đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí - thương mại của người dân như bể bơi, dãy căn hộ để ở kết hợp kinh doanh tầng 1, khu thể chất trẻ em ngoài trời,… Cùng những tiêu chuẩn vượt trội về lối thiết kế đa công năng & đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp, dự án The Ori Garden đã giành giải thưởng “Dự án đáng sống 2023”.

Hình ảnh giai đoạn 1 dự án The Ori Garden. (Ảnh: The Ori Garden)

Bên cạnh sự vượt trội về chất lượng, tiến độ cũng là một điểm sáng của dự án The Ori Garden. Ngay khi ra mắt thị trường tháng 7/2021, 4 tòa chung cư giai đoạn 1 thi công với tốc độ “thần tốc”, hoàn thiện bàn giao hơn 1.500 căn hộ của 4 tòa CT1, CT2, CT3, CT4 chỉ trong chưa đầy 2 năm, đón hơn 3.000 cư dân dọn về tổ ấm mới.

Giai đoạn 2 của dự án The Ori Garden đang tiếp tục nhận về nhiều hồ sơ đăng ký mua nhà, cho thấy sức hút đặc biệt của dự án. Với tiến độ xây dựng nhanh chóng như hiện nay, người mua nhà ở xã hội tại The Ori Garden hoàn toàn có thể nhận nhà mới theo đúng tiến độ Chủ đầu tư cam kết. Nơi đây được kì vọng sẽ trở thành điểm đến an cư văn minh, hiện đại với môi trường sống an lành chất lượng hàng đầu của người dân Đà Nẵng.