Công Phượng - Viên Minh tặng quà bạn bè tới dự đám cưới

Hôm nay 18/11, Công Phượng và Viên Minh tổ chức lễ cưới tại Phú Quốc. Đông đảo bạn bè của cô dâu chú rể đã có mặt sẵn sàng chung vui chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi. Để thể hiện sự biết ơn và trân trọng với những vị khách đã có mặt tại Phú Quốc, cặp đôi đã chuẩn bị những món quà đính kèm bức thư gửi gắm tấm lòng mình.

Nguyên văn bức thư với nội dung được viết bằng tiếng Anh:

"Thank you

From the bottom of our hearts. We would like to thank you for being here with us in Phu Quoc. We will forever cherish your love, your support, your encouragement and your laughter.

Cause the puzzle we are assembling would be incomplete without your presence. You have helped to make us who we are today and for that we are forever grateful. So please enjoy tonight and let it be a small gift for all you have done.

Công Phượng - Viên Minh".

Bức thư của Công Phượng-Viên Minh

Công Phượng và Viên Minh gửi thư cảm ơn khách dự cưới ở Phú Quốc (Ảnh: Lê Huy Khoa)

Tạm dịch:

"Chân thành cảm ơn!

Từ sâu trong trái tim, chúng tôi rất cảm ơn vì bạn đã đến Phú Quốc để chung vui cùng chúng tôi. Chúng tôi mãi trân trọng tình cảm, sự ủng hộ, động viên và tiếng cười của bạn.

Bạn chính là mảnh ghép không thể thiếu trong bữa tiệc của chúng tôi. Bạn đã giúp chúng tôi được như ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tri ân mãi điều ấy.

Hãy tận hưởng buổi tối hôm nay nhé, đây là món quà nho nhỏ chúng tôi đã chuẩn bị dành tặng bạn.

Công Phượng và Viên Minh".

Đám cưới diễn ra vào khoảng 17h tại bãi biển Bãi Dài tại một resort sang trọng ở Phú Quốc.