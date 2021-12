Công Phượng chấn thương, lỡ hiệp 2 trận Việt Nam vs Indonesia

(VTC News) -

Tuyển Việt Nam hứng chịu tổn thất lực lượng ở cuộc so tài với Indonesia đang diễn ra trên sân Bishan (Singapore). Sau hiệp 1, tiền đạo Nguyễn Công Phượng phải bất đắc dĩ rời sân do dính chấn thương.

HLV Park Hang Seo tung Nguyễn Tiến Linh vào sân thay thế Công Phượng vừa để khỏa lấp khoảng trống, vừa giúp tuyển Việt Nam có làn gió mới trên hàng tấn công.

Công Phượng rời sân vì chấn thương.

Hiện chưa rõ mức độ chấn thương của Công Phượng. Rất có thể tiền đạo mang áo số 10 phải trải qua cuộc kiểm tra y tế vào sáng mai (16/12), chụp chiếu RT-MRI để xác định mức độ vết đau.

Trước khi Công Phượng chấn thương, tuyển Việt Nam cũng gặp nỗi lo trên hàng công khi Tiến Linh đau nhẹ ở bắp chân, phải chờ đội ngũ y tế kiểm tra và thực hiện các bài tập thể lực để trở lại thi đấu.

Tuy nhiên, so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Malaysia hay Indonesia, Việt Nam tương đối may mắn khi không có trường hợp chấn thương nặng, hoặc không thể thi đấu do mắc COVID-19.

Tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi đối đầu Indonesia, dù cầm bóng nhiều gấp đôi đối thủ. Một kết quả hòa là cũng gần như là đủ để thầy trò HLV Park Hang Seo vào bán kết khi chỉ phải gặp Campuchia ở lượt đấu quyết định, trong khi Malaysia đọ sức với Indonesia.