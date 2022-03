Công nhận kết quả tự test nhanh tại nhà của F0

(VTC News) -

Trong hướng dẫn quản lý tại nhà với người mắc COVID- 19 ban hành ngày 14/3, Bộ Y tế quy định người mắc COVID-19 được khẳng định nhiễm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR, hoặc test nhanh do bản thân hay người chăm sóc tự làm tại nhà, hoặc do nhân viên y tế, cơ sở y tế thực hiện. Trước đây, ngành y tế quy định, kết quả test nhanh COVID-19 của F0 tại nhà được công nhận khi người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện từ xa hoặc test nhanh do nhân viên y tế thực hiện cho bệnh nhân.

Bộ Y tế công nhận kết quả test nhanh do F0 tự thực hiện tại nhà. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Cũng tại hướng dẫn, Bộ Y tế bổ sung yêu cầu về thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm. Đáng chú ý, theo quy định mới, những trường hợp F0 sẽ được phép ra khỏi nhà nếu đảm bảo một số quy định về phòng dịch. Theo đó, F0 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly, khi cần ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác.

Người chăm sóc hoặc người nhà ở cùng nhà luôn mang khẩu trang, giữ khoảng cách khi phải tiếp xúc với F0. Nơi cách ly giữ thông thoáng, hạn chế để các đồ dùng vật dụng khó làm sạch (thú bông, giấy, bìa...) tại khu vực này.

Bệnh nhân và người chăm sóc rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên, khử khuẩn các vật dụng và bề mặt tiếp xúc thường xuyên như mặt bàn, tay nắm cửa, các thiết bị cầm tay, bồn cầu, bồn rửa... hàng ngày và khi dây bẩn; Phân loại, thu gom chất thải lây nhiễm đúng quy định.

Cũng theo hướng dẫn này, tiêu chí lâm sàng của người mắc COVID-19 điều trị tại nhà được Bộ Y tế bổ sung "Là người bệnh COVID-19 đã được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh điều trị nhưng chưa đạt tiêu chuẩn khỏi COVID-19 và đạt tiêu chuẩn quản lý tại nhà thì được chuyển về nhà để tiếp tục chăm sóc".

Ngoài ra, hướng dẫn kèm quyết định bổ sung mục "Khai báo y tế" với F0 điều trị tại nhà. Trong đó, F0 hoặc người chăm sóc thông báo với trạm y tế xã, phường hoặc cơ sở quản lý F0 tại nhà... theo hướng dẫn của địa phương về thông tin cá nhân, thời điểm được xác định mắc COVID-19, đối tượng được quản lý tại nhà, thời điểm hết cách ly, điều trị tại nhà.

Trạm y tế xã, phường hoặc cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà thu thập thông tin và lập danh sách người mắc COVID-19 quản lý tại nhà.