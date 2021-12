Công nhân bị trừ 4,5 triệu đồng lương vì test COVID-19, công ty lý giải thế nào?

(VTC News) -

Liên quan đến vụ việc công nhân tại Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam ở Bình Dương bị trừ tiền phí xét nghiệm quá cao vào lương, ngày 13/12, bà Đặng Thị Kim Chi, Chủ tịch Công đoàn KCN Việt Nam - Singapore (VSIP) cho biết, hôm nay Ban Quản lý KCN VSIP; Công đoàn KCN VSIP, Công an VSIP và Công an Thuận An (Bình Dương) đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam về vấn đề này.

Ảnh minh họa.

Theo bà Chi, xung quanh 2 nội dung chính mà người lao động bức xúc là tại sao phía công ty lại ấn định phòng khám đa khoa An Thuận xét nghiệm PCR và giá test tại phòng khám này quá cao so với mặt bằng chung.

Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam khẳng định không chỉ định phòng khám An Thuận thực hiện test COVID-19 cho người lao động. Công ty này có hợp đồng khám sức khỏe định kỳ cho người lao động với phòng khám trước khi chưa có dịch COVID-19. Khi thực hiện hợp đồng test PCR, Công ty Uchiyama yêu cầu phòng khám phải làm hợp đồng riêng về nội dung hỗ trợ phòng, chống dịch.

Về giá test PCR quá cao lại bị trừ trực tiếp vào lương khiến người lao động không đủ chi phí sinh hoạt, bà Chi cho hay, Ban Giám đốc công ty cũng đồng tình và chia sẻ, họ cho biết mức giá xét nghiệm, doanh nghiệp đã hợp đồng với phòng khám đa khoa An Thuận từ tháng 7/2021 là 1,9 triệu đồng/mẫu PCR. Sau đó, mức giá này giảm xuống 1,5 triệu đồng, rồi 1,3 triệu đồng.

Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam hứa sẽ làm việc lại về giá test COVID-19 và sẽ hỗ trợ cho người lao động từ lần test thứ 2 trở đi đối với những trường hợp F0, người lao động phải có đơn xin hỗ trợ và phải có xác nhận của Công đoàn cơ sở tại công ty.

Bà Chi cho biết, qua vụ việc này, công đoàn cũng đề nghị ngành y tế của địa phương phải kiểm tra chặt chẽ các phòng khám có liên quan đến giá cả cung cấp dịch vụ cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

"Hiện có rất nhiều công đoàn cơ sở, khu công nghiệp phản ánh mỗi địa phương, mỗi phòng khám có giá test khác nhau, không đồng thuận. Cho nên cũng nên xem xét các phòng khám, các trung tâm phải có giá test tương đối đồng đều giống nhau, không nên nơi cao nơi thấp.

Hồi sáng đã thống nhất với Ban Quản lý KCN Bình Dương phải có ý kiến lên cấp trên và đề nghị Sở Y tế Bình Dương kiểm tra chặt chẽ hơn với các phòng khám, cơ sở y tế tư nhân, các trung tâm phải tuân thủ giá test COVID-19 sao cho hợp lý", bà Chi cho biết.