Công nghệ giúp FIFA tước bàn thắng bằng sợi tóc của Ronaldo hoạt động thế nào?

(VTC News) -

Nhận quả tạt từ biên của Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo di chuyển khôn khéo, rồi đánh đầu tung lưới thủ môn Sergio Alvarez để giúp Bồ Đào Nha mở tỷ số trước Uruguay. Đây cũng là pha lập công thứ 9 của Ronaldo ở World Cup, giúp anh san bằng kỷ lục của cựu danh thủ Eusebio trong màu áo Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, Ronaldo sau đó bị từ chối bàn thắng. Nhờ công nghệ đặt bên trong trái bóng Al Rihla, ban tổ chức trận đấu xác định số 7 của Bồ Đào Nha chưa chạm được vào bóng trước khi bóng bay vào lưới Uruguay. Bruno Fernandes, tác giả của đường tạt bóng, mới là chủ nhân thực sự của bàn thắng.

Ronaldo chưa chạm bóng ở tình huống Bồ Đào Nha mở tỷ số trước Uruguay.

Trong mỗi quả bóng thi đấu tại World Cup 2022 là một thiết bị được thiết kế bởi KINEXON, một công ty lớn trong thế giới theo dõi hiệu suất của một số môn thể thao. Theo công ty, thiết bị này nặng 14g và chứa hai cảm biến riêng biệt hoạt động đồng thời.

Đầu tiên là cảm biến siêu băng thông rộng (UWB), đây là công nghệ vượt trội so với GPS hoặc Bluetooth để cung cấp dữ liệu vị trí chính xác, ngoài ra có thể truyền dữ liệu theo thời gian thực để liên tục theo dõi vị trí của quả bóng.

Cảm biến đơn vị đo lường quán tính (IMU) là công nghệ thứ hai, là cảm biến dùng để phát hiện các chuyển động sắc thái của một vật thể trong không gian.

"IMU cho phép phân tích chuyển động chi tiết của quả bóng trong không gian ba chiều", Maximillian Schmidt, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của KINEXON cho biết.

Khi quả bóng được đá, đánh đầu, ném hoặc thậm chí là chạm vào, hệ thống sẽ phân tích nó ở tốc độ 500 khung hình mỗi giây. Dữ liệu được gửi theo thời gian thực từ các cảm biến đến hệ thống định vị cục bộ (LPS), bao gồm việc thiết lập các ăng-ten mạng được lắp đặt xung quanh sân thi đấu để nhận và lưu trữ dữ liệu để sử dụng ngay lập tức.

Khi một quả bóng bay ra ngoài biên trong quá trình chơi và một quả bóng mới được ném hoặc đá vào để thay thế nó, hệ thống phụ trợ của KINEXON sẽ tự động chuyển sang đầu vào dữ liệu của quả bóng mới mà không cần sự can thiệp của con người.

Thiết bị trong bóng của KINEXON được hỗ trợ bởi công nghệ treo do Adidas cung cấp, được thiết kế để đặt cảm biến ở điểm bên trong trung tâm của quả bóng và giữ an toàn cho nó ở một vị trí nhất quán. Do đó, việc quả bóng bị đá ở tốc độ rất cao cũng không khiến khả năng hoạt động của công nghệ bị ảnh hưởng.

Công nghệ đặt bên trong trái bóng Al Rihla.

Như vậy, công nghệ cảm biến bên trong trái bóng đã xác định Ronaldo không có tiếp xúc vật lý với trái bóng đủ để tạo nên bàn thắng trong trận gặp Uruguay. Theo báo giới Anh, Ronaldo đã nhắn tin với Piers Morgan và khẳng định anh chạm bóng, nhưng công nghệ cho thấy điều ngược lại.

"Tôi không biết Ronaldo sẽ gửi bao nhiêu tin nhắn cho Piers Morgan nhưng cậu ta sẽ không nhận được gì từ FIFA. Khi Ronaldo chạy về cột góc mừng bàn thắng, đó là vì cậu ta nghĩ mình vừa ghi bàn, không phải chia vui với đồng đội. Ronaldo luôn chơi vì Ronaldo", cựu cầu thủ Chris Sutton chia sẻ.

Kết hợp với cảm biến bên trong quả bóng là camera quang học theo dõi từ Hawk-Eye, một hệ thống nổi tiếng với hoạt động trong môn tennis. 12 camera Hawk-Eye được thiết lập xung quanh sân vận động, theo dõi cả quả bóng và từng cầu thủ 50 lần mỗi giây. 29 điểm riêng biệt của cơ thể được theo dõi cho người chơi, bao gồm cả tay chân.

Khi kết hợp với nhau, hai nguồn dữ liệu này cho phép đưa ra các quyết định bắt việt vị với độ chính xác cao và nhanh hơn nhiều so với trước đây.

Dữ liệu từ cả KINEXON và Hawk-Eye được đưa vào phần mềm trí tuệ nhân tạo được lập trình để tự động cảnh báo việt vị. Thay vì việc các trọng tài phải xem lại "thủ công" các tình hình huống, một quá trình tốn thời gian, ở World Cup năm nay các chương trình AI sẽ tự động cảnh báo khi xuất hiện tình huống nghi ngờ và các trọng tài chỉ cần xác nhận.

Hệ thống cũng là nguồn dữ liệu để tạo ra các hoạt cảnh không gian 3D, được chiếu trên các chương trình phát sóng và trên sân vận động để người hâm mộ trực tiếp nhìn thấy quy trình ra quyết định. Nhờ vậy, các pha bắt việt vị tại World Cup 2022 có độ chuẩn xác cao, mà minh chứng là Argentina đã 7 lần bị bắt lỗi việt vị trong trận thua 1-2 trước Ả Rập Xê Út.