Công nghệ thay đổi thói quen giao dịch ngân hàng

Trước đây, khi nhắc tới giao dịch ngân hàng, người dân thường khá e ngại bởi mất nhiều thời gian, đặc biệt, phải thực hiện trong giờ hành chính. Trong bối cảnh dịch bệnh, việc đi lại tiếp xúc với nhiều người cũng không thuận tiện và tiềm ẩn các nguy cơ lây lan dịch bệnh. Công nghệ số phát triển mang lại nhiều sản phẩm tài chính mới giúp thay đổi thói quen giao dịch ngân hàng của hầu hết khách hàng, đặc biệt là ở nhóm người trẻ hiện đại.

Giao dịch ngân hàng bằng sinh trắc học

Có việc đột xuất nên Trà My (23 tuổi, TP.HCM) ra khỏi nhà nhưng quên mang theo ví tiền. Cô nhanh chóng ghé qua TPBank LiveBank bởi My biết mình có thể rút tiền từ tài khoản của mình mà không cần mang theo thẻ hay CCCD tại đây. Chỉ mất khoảng 3 giây để hệ thống thông minh LiveBank hoàn tất nhận diện khuôn mặt và vân tay, My đã có thể rút tiền.

My cũng như rất nhiều bạn trẻ khác hiện nay đều ưa thích sử dụng các công nghệ sinh trắc học trong giao dịch ngân hàng. My chia sẻ: “Những người trẻ tuổi hiện nay đa phần đều thích sử dụng các phương thức giao dịch bằng công nghệ thay vì truyền thống bởi sự đơn giản, thuận tiện và an toàn”.

Công nghệ sinh trắc học giúp giao dịch ngân hàng đơn giản hơn bao giờ hết.

Bạn có thể dễ dàng cài đặt các công nghệ này trên điện thoại thông minh, các ứng dụng thương mại điện tử, ví thanh toán... Tuy nhiên, việc ứng dụng tính năng nhận diện khuôn mặt tại các điểm giao dịch ngân hàng tự động thì mới có một số ít ngân hàng trên thế giới áp dụng, trong đó có TPBank.

Đi đầu về công nghệ của ngân hàng số, TPBank đã triển khai thành công tính năng này tại ngân hàng tự động LiveBank từ năm 2017. Thay vì phải mang theo giấy tờ cá nhân, thẻ ngân hàng hay nhớ mật khẩu, bạn chỉ cần chọn dịch vụ muốn sử dụng, chờ khoảng 3 giây để hệ thống quét khuôn mặt, vân tay là có thể thực hiện giao dịch.

Nếu gặp khó khăn trong quá trình giao dịch, bạn có thể thực hiện ngay cuộc gọi video và chờ tư vấn viên của TPBank hỗ trợ. Một điểm cộng tiện lợi nữa mà LiveBank mang lại đó là bạn có thể thực hiện hầu hết các giao dịch ngân hàng 24/7, bất cứ khi nào bạn có nhu cầu.

Mở tài khoản ngay trên app tại bất cứ đâu bằng eKYC

Hơn một năm về trước, nếu muốn mở tài khoản ngân hàng, bạn sẽ phải mang theo giấy tờ cá nhân tới các chi nhánh. Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải sắp xếp thời gian trong giờ hành chính, chờ tới lượt giao dịch và đợi sau vài ngày mới có thể sử dụng tài khoản.

Mở tài khoản tại bất cứ đâu với phương thức eKYC tại TPBank Mobile.

Giờ đây, việc mở tài khoản trở nên đơn giản hơn rất nhiều với eKYC – phương thức định danh điện tử. Đại diện TPBank cho biết, chỉ với 4 bước đơn giản trên ứng dụng TPBank eBank, khách hàng có thể mở tài khoản, dùng được ngay mà không cần tới ngân hàng.

Trà My cho biết cô mất chưa đến 1 phút thao tác trên điện thoại cá nhân của mình là có thể sở hữu tài khoản tại TPBank. “Sau một phút đăng ký, tôi đã có tài khoản và có thể thực hiện ngay các giao dịch thông thường như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, mua sắm online hoàn toàn miễn phí. Điều này thật sự tiện lợi”, My nói thêm.

Giao dịch không tiền mặt nở rộ

Đa phần người Việt ưa chuộng hình thức giao dịch COD (giao hàng thu tiền hộ) khi mua hàng online bởi cảm giác an tâm và chắc chắn rằng sẽ nhận được hàng trước khi thanh toán. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát đã làm thay đổi thói quen thanh toán của người tiêu dùng.

Mua sắm trực tiếp giảm đi, thay vào đó, để đảm bảo an toàn, người dân chọn mua sắm online qua các sàn thương mại điện tử, siêu thị lớn. Đồng thời, phương thức thanh toán trước bằng hình thức chuyển khoản, thanh toán qua thẻ tín dụng… được lựa chọn để “tránh tiếp xúc trực tiếp” khi nhận hàng.

Nắm bắt nhu cầu đó, các ngân hàng cũng đưa ra nhiều ưu đãi cho khách hàng. Không khó để tìm được các chương trình ưu đãi khi thanh toán bằng thẻ ngân hàng trên các ứng dụng mua sắm điện tử. Ví dụ như được miễn phí vận chuyển 15.000 đồng cho đơn hàng từ 99.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ quốc tế TPBank tại Shopee; giảm 50.000 đồng cho đơn hàng từ 150.000 đồng khi đặt hàng qua ứng dụng Beamin và thanh toán bằng thẻ ghi nợ quốc tế TPBank.

Không dừng lại ở đó, TPBank cũng đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn khi thanh toán online, chi tiêu qua thẻ hay mở tài khoản mới. Từ nay cho tới 31/12/2021, TPBank hoàn tiền lên tới 1,2% cho các giao dịch mua sắm hàng hóa, dịch vụ qua thẻ ghi nợ quốc tế TPBank Visa Debit hay hoàn tiền lên tới 50% khi giao dịch lần đầu trên App TPBank eBank.

Khách hàng mở tài khoản mới sẽ được nhận combo ưu đãi như được chủ động lựa chọn số tài khoản; tặng số tài khoản là số điện thoại cực dễ nhớ; miễn tới 60 loại phí khi chuyển tiền; tặng thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit; tặng voucher khi đặt đồ ăn online tại Shopee Food.