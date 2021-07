Cộng đồng mạng xót xa hình ảnh bố bất chấp lệnh cấm, đi chở bình oxy về cứu con

(VTC News) -

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lao ra đường bất chấp lệnh cấm ra đường sau 18h với lý do tìm mua bình oxy để về cứu con trai bị u gan đang nằm thoi thóp ở nhà. Dưới bài đăng là hàng nghìn bình luận xót xa trước hoàn cảnh của người bố trong câu chuyện.

Trước đó, tối 26/7, tổ tuần tra lưu động của Đội CSGT - TT Công an quận Tân Bình (TP.HCM) xuất phát từ trụ sở Công an quận Tân Bình đi qua khắp các tuyến đường để kiểm tra, xử phạt người dân ra đường sau 18h không có lý do cần thiết.

Hình ảnh anh Vân bất chấp lệnh cấm giới nghiêm ra đường mua bình oxy về cứu con trai.

Trong lúc tuần tra tại công viên Hoàng Văn Thụ, tổ công tác bắt gặp một người đàn ông đi xe máy đang chở bình oxy phía sau nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tại đây, người đàn ông trình bày tên Lê Đình Vân (40 tuổi), lý do ra đường là đi tìm mua bình oxy về cứu con trai.

Để chứng minh lý do ra đường của mình, anh Vân đã mở điện thoại lấy hình con trai đang nằm thoi thóp bên cạnh bình oxy ở nhà. Cảm động trước tình thương của anh Vân dành cho con trai đang mắc bệnh hiểm nghèo, tổ tuần tra lưu động đã quyết định cất biên bản, động viên anh Vân nhanh chóng về với con.

Được biết, con anh Vân đã phẫu thuật từ 30/4/2020 tại Bệnh viện Nhi đồng 2, sau đó bệnh của bé tái phát lại, gia đình đưa đi bệnh viện nhưng bác sĩ “trả về” do khối u tiếp tục di căn. Vì thường xuyên phải thở oxy nên anh Vân mới bất chấp lệnh cấm ra đường sau 18h để đi tìm mua bình oxy về cứu con.

Hành động của người bố trong đoạn clip đã lay động trái tim nhiều người. Dưới các bài đăng liên quan đoạn clip trên mạng xã hội cũng thu về hàng nghìn bình luận và lượt chia sẻ, nhiều người động viên anh Vân và gia đình vững vàng trong thời gian này.

Dưới bài đăng, tài khoản Facebook Thuý Mai viết: “Tình cha thật cao cả, đọc bài viết và xem video mà đau lòng. Mong rằng có một phép màu đến với con trai".

“Cảm động trước hành động của các chiến sĩ CSGT đã giúp đỡ anh Vân để nhanh chóng được về với con trai đang mắc bệnh hiểm nghèo”, tài khoản Facebook tên Ngọc Dung bình luận.