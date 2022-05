Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Ngãi: Nâng cao hiệu quả hoạt động

(VTC News) -

Hiện PC Quảng Ngãi có 713 cán bộ, công nhân viên (CB, CNV) và người lao động; trong đó có 108 lao động nữ. Hai năm qua, hoạt động công đoàn công ty luôn được xếp hạng cao trong Tổng Công ty Điện lực miền Trung bởi có nhiều đổi mới, sáng tạo, động viên công nhân trong lao động sản xuất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Ngãi tặng quà cho người dân xã Sơn Trà (Trà Bồng) trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Năm 2021, công ty đảm bảo đủ việc làm, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện sản xuất, kinh doanh, không để xảy ra sự cố gây thiệt hại cho thiết bị cũng như con người. Thu nhập bình quân của người lao động cao hơn những năm trước.

Công đoàn PC Quảng Ngãi đã quan tâm chăm lo đến đời sống của người lao động. Công đoàn đã phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; tiếp tục triển khai thực hiện quy chế đãi ngộ cho người lao động nghỉ trước tuổi, với số tiền chi trả chính sách hơn 1,1 tỷ đồng... Công đoàn công ty tích cực tham gia công tác kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến CB, CNV; phối hợp cùng bộ phận chuyên môn tham gia kiện toàn bộ máy điều hành sản xuất và sắp xếp lại lao động của đơn vị; động viên CB, CNV giữ vững nhịp độ sản xuất, đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục; tài trợ toàn phần học phí 3 năm học THPT cho con em của CB, CNV có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập...

Đặc biệt, công đoàn đã kêu gọi toàn thể CB, CNV tham gia đóng góp mỗi người 1 ngày thu nhập, với số tiền đóng góp hơn 261 triệu đồng để ủng hộ CB, CNV của EVN tại khu vực miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19. Năm 2021, công đoàn PC Quảng Ngãi đã vận động đoàn viên đóng góp và trích từ nguồn của đơn vị gần 1,3 tỷ đồng để tặng quà cho người dân xã Sơn Trà (Trà Bồng); hỗ trợ Hội Người mù, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, quỹ vì người nghèo, quỹ phòng, chống COVID-19 do địa phương phát động; tặng thiết bị y tế, đồ bảo hộ cho các bệnh viện trong tỉnh...

Dự kiến, trong năm 2022, công đoàn công ty sẽ phối hợp hỗ trợ xây dựng 5 nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa, Trà Bồng, TP Quảng Ngãi và TX Đức Phổ , với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà.

Ông Phạm Kim Cúc - Chủ tịch Công đoàn PC Quảng Ngãi cho biết: "Năm 2022, công đoàn công ty tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động; động viên CB, CNV và người lao động đoàn kết, vượt qua khó khăn, hăng say lao động, giữ vững việc làm, thu nhập; tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, điều kiện làm việc; đảm bảo an toàn trong sản xuất; thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương".