Công bố video cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng nhận chiếc cặp nghi chứa 450.000 USD

Sáng 21/7, phiên toàn xét xử sơ thẩm đại án "chuyến bay giải cứu" bước vào phần đối đáp của Viện Kiểm sát với các luật sư và bị cáo.

Tại phiên toà, Viện Kiểm sát đã công bố video bị cáo Hoàng Văn Hưng - cựu Trưởng phòng Chính trị hậu cần (Cục An ninh điều tra, Bộ Công an) nhận chiếc cặp từ lái xe của bị cáo Nguyễn Anh Tuấn - cựu Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Video thể hiện Hoàng Văn Hưng nhận chiếc cặp số của cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn.

Theo đại điện Viện Kiểm sát, Hoàng Văn Hưng khi là điều tra viên chính vụ án, đã được Nguyễn Anh Tuấn liên hệ để giúp đỡ Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn "chạy án", Hưng nhiều lần đến nhà ông Tuấn để trao đổi.

Khi được Hằng nhờ giúp cô ta và bị cáo Lê Hồng Sơn không bị xử lý hình sự, bị cáo Hưng hướng dẫn Hằng thống nhất nội dung khai báo theo hướng Hằng được hưởng khoan hồng còn Sơn không bị xử lý hình sự. Việc bị cáo Hưng trao đổi tạo sự tin tưởng nên giai đoạn này, Hằng và Sơn đưa cho ông Tuấn 1,2 triệu USD nhưng cơ quan tố tụng chưa đủ căn cứ xác định.

Bị cáo Hưng cũng thừa nhận tiết lộ thông tin là điều tra viên chính, hành vi này có dấu hiệu của tội xâm phạm hoạt động tư pháp nên cần điều tra, xử lý trong giai đoạn sau.

Tháng 9/2022, ông Hưng bị điều chuyển công tác. Khi đó ông ta không còn thẩm quyền nhưng vẫn gặp Hằng tại nhà ông Tuấn để cung cấp thông tin nắm được, tiếp tục hứa lo cho Sơn không bị xử lý hình sự; hướng dẫn cách thức khai báo khi làm việc với điều tra viên.

Hưng nói phải đưa tiền cho các cá nhân khác; thông tin sai sự thật về vai trò của mình là vẫn kiểm soát tình hình, vẫn làm báo cáo đề xuất vụ án.

Giai đoạn này, ông Tuấn khai nhận của Hằng 1 triệu USD và chuyển cho ông Hưng còn ông Hưng nói không lừa đảo, không nhận tiền từ ông Tuấn.

Tuy vậy, đại diện Viện kiểm sát cho rằng căn cứ kết quả điều tra, thực nghiệm; lời khai của nhân chứng, bị cáo, đủ căn cứ xác định ông Tuấn nhận từ Hằng 1 triệu USD và chuyển 800.000 USD trong số đó cho Hưng.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng.

Quá trình phạm tội, bị cáo Hưng dùng 2 sim rác không chính chủ trao đổi với ông Tuấn hoặc nói qua ứng dụng Viber. Hằng cũng dùng sim rác hoặc viber liên hệ với ông Tuấn để bí mật. Ông Hưng còn yêu cầu Hằng không liên hệ trực tiếp, phải thông qua Tuấn.

Giữa ông Hưng và ông Tuấn, từ năm 2019 - tháng 1/2022 chỉ có 5 cuộc gọi nhưng giai đoạn điều tra vụ chuyến bay giải cứu, 2 người liên lạc 435 cuộc gọi.

Việc gặp mặt, trao đổi đưa tiền được thực hiện thường vào buổi tối, tại nhà riêng của Nguyễn Anh Tuấn để đảm bảo bí mật. Giao nhận tiền theo tiến trình điều tra, kéo dài từ tháng 2 - 12/2022. Cần tiền, ông Hưng sẽ nói với ông Tuấn để nói lại với Hằng và Hằng sẽ đưa cho ông Tuấn để ông này đưa cho ông Hưng.

Kiểm sát viên đánh giá, bị cáo Hưng không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải, thể hiện sự coi thường pháp luật nên cần mức hình phạt nghiêm khắc.

Về lần nhận tiền cuối cùng 450.000 USD, Kiểm sát viên cho hay Hoàng Văn Hưng từng khai không nhận gì của ông Tuấn. Đến khi có video trên, Hưng mới nói có nhận chiếc cặp nhưng bên trong là 4 chai rượu vang, không phải tiền hay USD.

