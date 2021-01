Công bố thành lập Thành phố Phú Quốc

(VTC News) -

Tối 8/1, tại Khu đô thị mới An Thới (Sun Grand New City An Thoi) phường An Thới, TP Phú Quốc (Kiên Giang), được sự phân công của lãnh đạo Quốc hội, ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội công bố nghị quyết về việc thành lập TP Phú Quốc và các phường thuộc TP Phú Quốc.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, TP Phú Quốc được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số 179.480 người của huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Lễ công bố TP Phú Quốc. (Ảnh: Phương Vũ)

TP Phú Quốc có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 2 phường (An Thới, Dương Đông) và 7 xã (Bãi Thơm, Cửa Cạn, Cửa Dương, Dương Tơ, Gành Dầu, Hàm Ninh, Thổ Châu).

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Binh cho biết, việc Phú Quốc trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Kiên Giang có ý nghĩa quan trọng, không chỉ là xu thế tất yếu mà còn góp phần rất lớn vào ổn định phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng ở các khu vực trọng điểm phía nam.

“Điều kiện và tiềm năng và cơ hội phát triển của Phú Quốc là vô cùng lớn nhưng cũng còn nhiều khó khăn thách thức song hành. Trong thời gian tới tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Phú Quốc tiếp tục nắm bắt cơ hội khai thác tối đa lợi thế sẵn có và nguồn lực nội tại, tranh thủ thời cơ, tích cực đổi mới, đoàn kết nhất trí, tập trung trí tuệ, sức lực, xây dựng bộ máy chính trị vững mạnh. Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, văn minh, cùng với TP Hà Tiên và Rạch Giá trở thành 3 trụ cột trong phát triển kinh tế của tỉnh và ĐBSCL”, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: Phương Vũ)

Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị các sở ngành cấp tỉnh phối hợp với chính quyền TP Phú Quốc khẩn trương sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo đề án được duyệt đi vào hoạt động, vận hành thông suốt.

“Thay mặt Đảng bộ, nhân dân Kiên Giang tôi trân trọng cảm ơn Trung ương, Chính phủ đã có nhiều chủ trương chính sách đối với huyện đảo Phú Quốc trong thời gian qua. Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo của tỉnh và thành phố đã giữ gìn, bảo vệ và xây dựng TP Phú Quốc phát triển. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Kiên Giang xin hứa sẽ xây dựng TP Phú Quốc ngày càng giàu đẹp hơn, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc”, ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu tại lễ công bố.

Đồng thời, ông Đỗ Thanh Bình kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước chung sức đồng lòng xây dựng TP Phú Quốc phát triển xứng tầm là thành phố biển đảo phía Tây Nam Tổ quốc, là trung tâm dịch vụ, du lịch của khu vực và quốc tế.