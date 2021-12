(VTC News) -

Không ngừng thay đổi so với các mùa trước, TikTok Master 2021 - The Next Star Gen đã mang đến 4 hạng mục tranh tài mới, tập trung vào các lĩnh vực nghệ thuật.

Tham gia cuộc thi, các thí sinh không chỉ thể hiện đam mê, tài năng nghệ thuật cùng khả năng sáng tạo nội dung, mà còn kết nối với cộng đồng các nhà sáng tạo nội dung cùng người dùng TikTok.

Khải Cà Khịa xuất sắc giành ngôi vị quán quân hạng mục #ActingMaster2021.

Nổi lên với các tiểu phẩm hài, bắt trend cùng lối diễn có duyên đã thu hút hàng triệu người xem trên nền tảng TikTok, Khải Cà Khịa (tên thật là Hoàng Xuân Khải) đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân hạng mục #ActingMaster2021.

Nhà sáng tạo nội dung sở hữu 3 triệu người theo dõi trên TikTok này đã tự mình lên kịch bản, tự dàn dựng và quay hình, và đó cũng là thế mạnh của Khải Cà Khịa so với một diễn viên thông thường.

Tuy nổi tiếng là "cây hài" trên TikTok với các nội dung dí dỏm và cập nhật xu hướng, Khải Cà Khịa lại khiến các giám khảo và khán giả theo dõi đêm Gala trao giải TikTok Master 2021 phải rơi nước mắt khi nói lên những tâm sự của nhân vật mắc bệnh hiểm nghèo trên sân khấu trực tiếp.

Lối diễn xuất đa dạng, giàu tiềm năng với sân khấu kịch của Khải Cà Khịa đã giúp chàng trai sinh năm 1999 sẵn sàng có những sự bức phá chuyên nghiệp hơn trong chặng đường sắp tới.

Là chủ nhân của nhiều điệu nhảy tạo xu hướng trên TikTok, vũ công CiiN (tên thật là Bùi Thảo Ly) đã bổ sung thêm vào sự nghiệp của mình giải thưởng cao nhất của TikTok Master 2021 tại hạng mục #DanceMaster2021.

Phát huy khả năng vốn có cùng sự trợ giúp của giám khảo - biên đạo Quang Đăng, cô nàng được mệnh danh là "Lisa Việt Nam" tiếp tục mê hoặc khán giả bằng những vũ điệu uyển chuyển, tràn đầy năng lượng cùng thần thái sắc lạnh trên sân khấu đêm Gala trao giải.

Không quá khi nói rằng, CiiN là đại diện cho một thế hệ vũ công trẻ năng động, theo kịp xu hướng sáng tạo của thời đại.

Giọng hát không phải “vũ khí” duy nhất giúp Chang Mie (tên thật là Nguyễn Ngọc Hồng Anh) đoạt ngôi vị quán quân #VocalMaster2021 mà còn là khả năng nhảy, rap, thể hiện cá tính riêng khi trình diễn trên sân khấu như một thần tượng đã qua đào tạo, và đặc biệt là tố chất của một ngôi sao.

Là cái tên nổi bật trên nền tảng TikTok nhờ loạt video sáng tạo và phối lại các bài hát theo phong cách mới, Chang Mie đã trở thành ứng cử viên hàng đầu của #VocalMaster2021 ngay từ khi cuộc thi mới khởi động.

Với bệ phóng từ TikTok Master 2021, sẽ không quá bất ngờ nếu những sản phẩm tiếp theo của Chang nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng.

Khép lại TikTok Master 2021, hạng mục #RapMaster2021 cũng đã tìm ra quán quân xứng đáng với sự kỳ vọng của người xem - Badbie (tên thật Sùng Thanh Tâm).

Rap là một trong những lĩnh vực nghệ thuật thu hút được nhiều người theo dõi trong những năm trở lại đây, do đó không bất ngờ khi #RapMaster2021 đã thu hút đông đảo thí sinh tham dự.

Thừa nhận khi so sánh với các thế mạnh khác như hát hay nhảy thì rap không phải là "vũ khí" mạnh nhất, Badbie cho rằng sự cố gắng của bản thân cùng sự hỗ trợ của giám khảo Pháo đã giúp cô nàng có được thành công này. Sự đa tài kèm với ngoại hình sáng sân khấu, tố chất ngôi sao, cá tính riêng hứa hẹn sẽ giúp Badbie đi xa hơn nữa trong sự nghiệp mà bạn đang theo đuổi.

Trên sân khấu đêm Gala trao giải, ca sĩ Erik - Giám khảo hạng mục #VocalMaster2021 chia sẻ: “Erik cảm thấy rất may mắn khi được mời làm giám khảo cuộc thi TikTok Master 2021 và đồng hành cùng các thí sinh ở hạng mục #VocalMaster2021. Mặc dù chỉ trao đổi với các bạn qua vài buổi gặp gỡ trực tuyến, Erik cảm nhận được sự tự tin và sự sáng tạo ngoài sức tưởng tượng của các bạn."

Thế hệ sáng tạo nội dung tài năng

Khép lại 1 tháng tranh tài, TikTok Master 2021 - The Next Star Gen đã thu hút hơn 700 nghìn video sử dụng hashtag #TikTokMaster2021, cùng hơn 4 tỷ lượt xem và những con số tương tác khổng lồ dành cho các thí sinh.

Tổng kết TikTok Master 2021 - The Next Star Gen.

Khi được biết cuộc thi diễn ra hoàn toàn trên nền tảng TikTok, mình đã vô cùng phấn khích vì có thể chủ động hơn trong việc sắp xếp, tập luyện. Với đề bài mang tính gợi mở và sự hướng dẫn về mặt chuyên môn từ các giám khảo, mình hoàn toàn có thể lựa chọn một lĩnh vực phù hợp với năng khiếu cá nhân và tự do sáng tạo dựa trên đó. Nhờ cuộc thi này, mình có cơ hội được phát huy khả năng diễn xuất, đồng thời được kết nối với cộng đồng sáng tạo trên khắp cả nước,” Khải Cà Khịa - quán quân hạng mục #ActingMaster2021 bộc bạch.

Không chỉ “tiếp lửa” tinh thần sáng tạo đậm chất cá tính của người tham gia, TikTok Master 2021 còn trở thành sân chơi bảo chứng cho những giá trí tích cực được lan toả đến cộng đồng. "Với vai trò là một nền tảng truyền cảm hứng sáng tạo và mang đến niềm vui, thông qua TikTok Master 2021 - The Next Star Gen, TikTok mong muốn tiếp tục tạo ra không gian sáng tạo thú vị cho người dùng, tăng trải nghiệm gắn kết cộng đồng. Đây sẽ là hành trình để mỗi cá nhân khắc họa màu sắc riêng của mình, trở thành một phần của cộng đồng và góp phần định hình nên những xu hướng thịnh hành trong tương lai," anh Nicholas Phạm - Giám đốc Vận hành Sản phẩm, TikTok Việt Nam chia sẻ.