Công an xác minh thông tin nhân viên lái xe Huế bị ám hại khi tố cáo giám đốc

Phản ánh với PV VTC News, ông Nguyễn Đăng Luận (SN 1978, trú 8/146 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện làm việc tại tổ lái xe thuộc Phòng Hành chính Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài) cho biết, ông nhiều lần bị đe doạ, ám hại sau khi tố cáo sai phạm của bà Trần Thị Kim Chi - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (Khu Công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ).

Bị chỉ đạo mua khống hoá đơn

Ông Nguyễn Đăng Luận cho biết, từ 2018 đến nay, hàng tháng bà Trần Thị Kim Chi và bà Võ Thị Bích (Quản lý Nhân sự Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài) chỉ đạo một số lái xe thuộc công ty gồm ông Nguyễn Đăng Luận; L.D; P.N.D; T.Đ.V.L... nâng khống số giờ ca máy và kilomet các xe và phương thiện trong công ty lên gấp nhiều lần.

Sau đó, dưới sự chỉ đạo của bà Chi và bà Bích, ông Luận cùng một số đồng nghiệp tại tổ lái xe ra Cửa hàng xăng dầu T.T (Thừa Thiên - Huế) mua khống hoá đơn giá trị gia tăng và kê khai lên gấp nhiều lần so với thực tế. Sau đó, những lái xe này về làm giấy thanh toán và được ông Nguyễn Trung Hiếu (Kế toán Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài) trình bà Trần Thị Kim Chi ký.

Ông Nguyễn Đăng Luận tố nhiều lần bị ám hại sau khi gửi đơn thư tố cáo sai phạm của lãnh đạo Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

Ông Luận cho hay, sau khi bà Chi ký duyệt, ông và các nhân viên mua hóa đơn khống được công ty chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Nhận được tiền chuyển qua tài khoản, các nhân viên phải rút tiền mặt nộp lại cho lãnh đạo số tiền kê khống.

Mỗi tháng, số tiền trục lợi qua việc mua hóa đơn là trên 50 triệu đồng và tình trạng này kéo dài nhiều năm qua.

Sau khi nhận thấy việc mua hóa đơn khống, không có hàng hóa đúng số lượng đi kèm là vi phạm pháp luật, ông đã làm đơn tố cáo đến Công an thị xã Hương Thủy và Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Vụ tai nạn bất thường

Ông Nguyễn Đăng Luận cho biết, sau khi nhận được đơn thư của ông, Công an thị xã Hương Thuỷ và Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế cử cán bộ về thẩm tra, xác minh sự việc nhưng đến nay chưa có kết luận chính thức.

Trong khi đó, sau khi tố cáo những vi phạm của lãnh đạo Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài thì giữa ông Luận và bà Trần Thị Kim Chi, bà Võ Thị Bích và người cháu của bà Chi là ông Trần Đình Viết Long (làm cùng bộ phận với ông Luận) xảy ra mâu thuẫn.

Hiện trường nơi ông Nguyễn Đăng Luận bị tai nạn.

Ông Luận tố cáo việc bà Trần Thị Kim Chi thường xuyên áp chế và đối xử bất công đối với ông Luận cũng như cho người kiếm cớ hăm doạ, đánh đập và lên nhà riêng của ông Luận quậy phá.

Cụ thể, vào ngày 5/12, bà Chi kiếm cớ để la mắng ông Luận trong giờ làm việc và sau đó liên hệ ông Trần Đình Viết Long (cháu của bà Chi và cũng là nhân viên tổ lái xe) vào nhà vệ sinh kẹp cổ và cầm cờ-lê đánh ông Luận.

May mắn thời điểm đó có người kịp thời can ngăn và liên hệ công an đến cổng công ty để đưa ông Luận về nhà. Theo ông Luận, sau sự việc này, người lái xe tên Trần Đình Viết Long còn nhiều lần gọi điện đe doạ ông.

Ông Luận bị tổn thương sọ não sau vụ tai nạn.

Đỉnh điểm của sự việc là lúc 17h30 ngày 5/12, khi ông Nguyễn Đăng Luận đi từ Bến xe phía Nam qua đoạn đường vắng Ngự Bình (TP Huế) đoạn lên dốc tượng tài Quang Trung thì bị Trần Đình Viết Long lái xe ô tô khách loại 16 chỗ mang BKS:75B - 049.95 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài tông từ phía sau.

Vụ tông xe khiến ông Luận bị văng khỏi xe va xuống đường gây tổn thương sọ não và xây xước toàn thân. Sau đó, ông được người quen đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, Trần Đình Viết Long lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường và đến hôm sau mới đưa xe trở về công ty.

Công ty phủ nhận nội dung tố cáo

Trưa 12/12, PV VTC News làm việc với ông Lê Hồng Quân - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài để làm rõ một số nội dung trong đơn thư tố cáo của ông Nguyễn Đăng Luận.

Tại buổi làm việc, vị Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài cho rằng những nội dung mà ông Luận tố cáo là không đúng sự thật.

Ông Lê Hồng Quân khẳng định, toàn bộ cán bộ công nhân viên đều được đối xử công bằng theo quy định chung của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài và không có sự hăm doạ, đe doạ khi làm việc tại công ty.

Lãnh đạo công ty tuyệt đối không chỉ đạo nhân viên vào nhà vệ sinh kẹp cổ và cầm cờ-lê đánh ông Luận. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo công ty cũng chỉ đạo và yêu cầu các cá nhân liên quan viết tường trình để hiểu rõ và xử lý vi phạm (nếu có) nhưng xác nhận không có sự việc nào xảy ra trong khuôn viên công ty.

Ông Lê Hồng Quân - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài cho rằng, những nội dung ông Luận tố cáo lãnh đạo công ty là không đúng sự thật.

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài thừa nhận ông Trần Đình Viết Long là nhân viên của công ty và chiếc xe khách 16 chỗ BKS: 049.95 gây tai nạn với ông Nguyễn Đăng Luận là tải sản của công ty. Chiếc xe này thường được sử dụng vào việc đưa đón công nhân tại các điểm được quy định sẵn và tuyến đường Ngự Bình (nơi xảy ra vụ tai nạn) không có điểm dừng đỗ để đón công nhân.

Phó Tổng giám đốc Cổ phần Sợi Phú Bài phủ nhận việc lãnh đạo công ty chỉ đạo ông Trần Đình Viết Long gây tai nạn với ông Nguyễn Đăng Luận. Sau khi sự việc xảy ra, công ty cũng có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Long và phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.

"Sau khi nắm được thông tin ông Nguyễn Đăng Luận bị tai nạn, công ty tổ chức đến động viên, thăm hỏi theo chế độ của công ty. Công ty đánh giá đây là vụ tai nạn giao thông, các bên liên quan có trách nhiệm phối hợp, làm việc với cơ quan chức năng theo quy định. Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan công an thụ lý làm rõ, các cá nhân vi phạm luật giao thông sẽ được xử lý theo quy định", Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài nói.

Nói thêm về người gửi đơn tố cáo, ông Quân cho biết, xếp loại nhân viên hàng tháng của công ty có 3 hạng A, B và C thì ông Luận nhiều lần bị hạ loại B. Mặc dù nhiều lần được lãnh đạo công ty tạo điều kiện nhắc nhở và ông Luận cũng có cam kết không tái phạm và tuân thủ nội quy, quy định của công ty nhưng sau đó ông Luận vẫn tái phạm và được đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ, giảm lương.

Đối với nội dung ông Nguyễn Đăng Luận tố cáo việc lãnh đạo Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài chỉ đạo nhân viên tổ lái xe mua khống hoá đơn giá trị gia tăng, ông Lê Hồng Quân cho biết, Công an thị xã Hương Thuỷ và Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế về làm việc và công ty có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, làm việc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

"Trường hợp cơ quan báo chí có nhu cầu được biết về thông tin kết luận vụ việc, chúng tôi sẽ cung cấp ngay sau khi có kết luận của cơ quan chức năng...", Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài nói.