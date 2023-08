Công an xã có quyền tạm giữ xe không?

(VTC News) -

Nghị định 27/2010/NĐ-CP quy định quyền tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT đường bộ của Công an xã (phường) khi đã có kế hoạch được phê duyệt.

Khi công an xã (phường) đi cùng các lực lượng cảnh sát khác hoặc CSGT đi tuần tra, kiểm soát, nếu phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì CSGT lập biên bản, xử phạt theo quy định.

Khi công an xã (phường) đi tuần tra, kiểm soát mà không có CSGT đi cùng thì được xử phạt vi phạm hành chính những hành vi thuộc quyền xử phạt của mình theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền xử phạt của mình phải lập biên bản vi phạm hành chính, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

Như vậy, công an phường có quyền dừng xe của người có hành vi vi phạm trong trường hợp có kế hoạch kiểm tra đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo đó, công an phường sẽ phối hợp cùng với các lực lượng cảnh sát, công an giao thông.

Về việc tạm giữ phương tiện của người có hành vi vi phạm, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định, việc tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính chỉ được áp dụng trong trường hợp thật cần thiết như: Để xác minh tình tiết mà nếu không tạm giữ thì không có căn cứ ra quyết định xử phạt; Để ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính mà nếu không tạm giữ thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội...

Trong trường hợp chỉ áp dụng hình thức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt có quyền tạm giữ giấy phép lái xe hoặc giấy phép lưu hành phương tiện hoặc giấy tờ khác có liên quan đến tang vật, phương tiện.

Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm không có giấy tờ nói trên, thì người có thẩm quyền xử phạt có thể tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.