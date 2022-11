Công an Vĩnh Phúc sẽ kiểm tra đột xuất quán karaoke, vũ trường, quán bar

(VTC News) -

Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn vừa ký chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí trên địa bàn.

Đây là các hoạt động chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19; có tác động lớn đến đời sống văn hóa - xã hội, an ninh - trật tự và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

"UBND tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại một số cơ sở kinh doanh vi phạm quy định của Nhà nước: Chưa chấp hành nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ, để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về phòng chống cháy nổ; tình trạng sử dụng ma túy, mại dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến môi trường văn hóa lành mạnh, an ninh trật tự trên địa bàn", lãnh đạo tỉnh cho hay.

Hiện trường vụ cháy ở quán bar X5 (Vĩnh Phúc) năm 2020 khiến 3 người chết.

Nguyên nhân do nhận thức của các chủ cơ sở còn hạn chế; cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chưa hiểu rõ trách nhiệm quản lý. Sự phối hợp giữa các ngành trong việc quản lý nhà nước đối với hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar, hoạt động vui chơi giải trí chưa chặt chẽ, hiệu quả; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm chưa kịp thời…

Vì vậy, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường; công khai các thủ tục hành chính cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép theo quy định.

Công an tỉnh chịu trách nhiệm về công tác quản lý nhà nước, công tác hướng dẫn, tuyên truyền, tổ chức triển khai văn bản quy phạm pháp luật về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm, cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, vui chơi giải trí và thông báo kết quả xử lý đến các cơ quan, đơn vị liên quan...

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về công tác quản lý nhà nước về lao động, phòng, chống tệ nạn xã hội tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, quán bar, các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Nghị định số 54/2019 của Chính phủ.

Vĩnh Phúc đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trên địa bàn kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, quán bar, cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí gây mất an ninh trật tự, vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư.

Các ngành chức năng, chính quyền các địa phương tăng cường công tác nắm bắt tình hình, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các vi phạm nếu có.

Mới đây, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 3 – Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Công an huyện Yên Lạc tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH đối với các quán karaoke tại địa bàn huyện Yên Lạc. Buổi tuyên truyền huấn luyện có 40 người tham gia là đại diện các cơ sở karaoke tại địa bàn huyện Yên Lạc. Quá trình tuyên truyền, cán bộ Phòng PC07 đã hướng dẫn cho các chủ cơ sở đã nghe báo cáo thông tin về thực trạng các vụ cháy liên quan đến lĩnh vực kinh doanh giải trí; nguyên nhân, thiệt hại và các khuyến cáo. Các chủ cơ sở cũng được hướng dẫn biện pháp sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, sử dụng điện và các thiết bị tiêu thụ điện khác; cách thoát nạn an toàn; phổ biến cách bảo quản, kiểm tra, sử dụng bình chữa cháy xách tay và các loại phương tiện được trang bị; phát cẩm nang tuyên truyền về PCCC, hướng dẫn cài đặt ứng dụng "Báo cháy 114"…