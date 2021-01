Công an Vĩnh Long khởi tố bị can đối với BN1440

(VTC News) -

Ngày 19/1, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với BN1440 về hành vi “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

“Tuy nhiên trong quá trình điều tra BN1440 đang được cách ly để điều trị nên quá trình tiếp xúc gặp khó khăn”, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng thông tin.

Như VTC News đưa tin, sau khi BN1440 nhập cảnh trái phép và về đến nhà ở Vĩnh Long, người nhà của bệnh nhân này đã thông báo ngay ngành chức năng đưa đi cách ly.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Vĩnh Long - nơi cách ly và điều trị cho BN1440.

Bệnh nhân này khai nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới ở tỉnh Tây Ninh. Sau đó mới khai nhập cảnh tại khu vực biên giới ở tỉnh An Giang gây khó khăn cho công tác điều tra và phòng chống dịch bệnh.

Lực lượng chức năng sau đó xác định và cách ly tổng cộng thêm 8 người cùng nhập cảnh trái phép với BN1440 tại khu vực biên giới của tỉnh An Giang.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” liên quan đến bệnh nhân này.

5 bị can liên quan đến đường dây tổ chức cho nhóm của BN1440 nhập cảnh trái phép cũng bị Công an An Giang khởi tố.