Công an truy bắt nhóm xịt hơi cay vô cớ vào hàng loạt phụ nữ ở Tiền Giang

(VTC News) -

Tiếp nhận thông tin từ VTC News, đại diện Công an xã Trung An, TP Mỹ Tho cho biết, ngay trong chiều 14/5, đơn vị đã tiến hành xác minh, thu thập thông tin, trích xuất camera an ninh để truy bắt các đối tượng liên quan tới vụ việc xịt hơi cay vào nhiều phụ nữ đi đường.

Công an xã Trung An cũng trình báo sự việc lên Công an tỉnh Tiền Giang để phối hợp điều tra, khoanh vùng nghi phạm.

Đoạn đường nhiều người dân bị xịt hơi cay vào đêm qua. (Ảnh: Chu Huy)

Như VTC News đưa tin, khi chạy xe trên quốc lộ 60 (địa phận TP Mỹ Tho, Tiền Giang) nhiều phụ nữ vô cớ bị nhóm thanh niên xịt hơi cay vào mặt, vụ việc khiến nhiều người hoang mang.

Sáng 14/5, chị N.T.A.Đ. (ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho) cho hay, bản thân chưa hết sửng sốt vì bất ngờ bị xịt hơi cay vào mặt khi đi trên quốc lộ 60, vào đêm 13/5.

Đa số nạn nhân bị xịt hơi cay phải xin nghỉ làm vì mắt còn sưng và bỏng rát. (Ảnh: Chu Huy)

Còn theo chị H. (nạn nhân bị khá nặng, ngụ xã Trung An), khoảng 21h đêm 13/5, khi đi chơi cùng bạn về đến đoạn ngã tư siêu thị GO, chị bị nhóm người đi xe máy vượt lên. Nhóm này dùng bình hơi cay xịt về phía nhiều người đang lưu thông, không cần biết ai là ai.

Theo người dân, đây là lần đầu tiên ở TP Mỹ Tho xuất hiện hành động tấn công người đi đường kiểu này. Vụ việc khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.