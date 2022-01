Công an triệu tập mẹ bé gái 3 tuổi có đinh trong hộp sọ

(VTC News) -

Sáng 19/1, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đã triệu tập mẹ bé gái Đ.N.A. (3 tuổi, xã Canh Nậu) để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

"Chúng tôi chưa có quyết định tạm giữ người mẹ. Qua đấu tranh đã có thông tin ban đầu, cơ quan công an đang kết luận vụ việc, sau khi xin ý kiến chỉ đạo của ban Giám đốc Công an thành phố thì chúng tôi sẽ công bố", lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất thông tin thêm.

Được biết, bố mẹ cháu A. sinh được 3 người con, trong đó bé A. là con út. Vào tháng 6/2021, bố mẹ cháu ly hôn, bé A. về sống với mẹ, còn bố cháu nuôi 2 chị lớn.

Một người thân của bé A. cho biết, nguyên nhân mẹ cháu bé bỏ đi và mang theo A. là do chồng ham mê cờ bạc. Cùng với đó, có thể do mẹ cháu bé không có việc làm, nợ nần và dịch bệnh kéo dài nên có thể đã kéo sự việc đến hậu quả không mong muốn này.

Nơi gia đình cháu A. sinh sống

Đáng chú ý, theo người nhà cháu A., chỉ trong vòng vài tháng, sau khi bố mẹ cháu ly hôn thì bé A. đã 4 lần phải nhập viện.

"Lần đầu tiên cháu bị dị vật ở mũi phải lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Lần thứ hai cháu bị ngộ độc thuốc sâu phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, sau đó đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Lần thứ ba chỉ cách đây tầm một tháng, tôi được thông báo cháu có 3 cái đinh trong đường tiêu hóa và đến lần này thì cháu nghi bị đinh ở đầu", người thân cháu A. kể lại.

Sáng cùng ngày, bà Trần Liên Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, tình trạng của bệnh nhi Đ.N.A. nghi bị bạo hành vẫn rất nặng. Bệnh nhân vẫn đang được hồi sức tích cực tại khoa Hồi sức tích cực Nhi.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận bé Đ.N.A. trong tình trạng nguy kịch, phim chụp X-quang cho thấy có đinh trong sọ, tiên lượng tử vong cao.

Theo BS Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, ngày 17/1, bé A. được mẹ đưa đến viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Người mẹ này cho biết, do từ chiều gọi không thấy con tỉnh nên chị đưa con gái đến viện.

Bệnh nhi được đặt ống, chụp phim chẩn đoán. Kết quả hộp sọ bé có hình ảnh cản quang. Bệnh nhi được chẩn đoán sơ bộ hôn mê nghi viêm màng não. “Do tình trạng bệnh diễn tiến nặng, kèm với dấu hiệu bất thường, chúng tôi đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đồng thời báo cho công an huyện Thạch Thất”, BS Kiên nói.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, kết quả phim chụp cắt lớp cho thấy bệnh nhi Đ.N.A. có hình ảnh như bị đinh bắn vào hộp sọ, nghi bị bạo hành.