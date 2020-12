Công an TP.HCM nói gì vụ tiếp viên hàng không làm lây lan COVID-19?

Liên quan vụ tiếp viên hàng không lây lan COVID-19, trưa 3/12, Công an TP.HCM phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông TP tổ chức họp báo cung cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự "Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, đối với nam tiếp viên hàng không, Công an TP.HCM bước đầu điều tra và xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Do đó, đơn vị đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra của Công an TP.HCM khởi tố vụ án ‘‘Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người’’ theo Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại họp báo.

Đối với trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, Phó Giám đốc Công an TP.HCM khẳng định, sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM sẽ có kế hoạch điều tra toàn diện, khách quan để xác định rõ trách nhiệm hình sự. Thời gian cụ thể phải chờ Cơ quan An ninh điều tra, làm việc.

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, qua một vụ án, ngoài việc xác định mức độ, tính chất vi phạm để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra còn có chức năng phát hiện các lỗ hổng về hành lang pháp lý để kiến nghị các cơ quan liên quan sửa đổi.

Vì vậy, đối với vụ án này, trong quá trình điều tra Cơ quan An ninh điều tra cũng sẽ xem xét nếu có những lổ hổng về pháp luật sẽ lập tức kiến nghị các cơ quan sửa đổi.