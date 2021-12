Công an TPHCM: Có thể thay đổi tội danh vụ 'dì ghẻ' hành hạ bé gái đến chết

Trao đổi bên lề cuộc họp báo thông tình hình dịch COVID-19 chiều 30/12, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, về việc dư luận cho rằng đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị khởi tố về hành vi "hành hạ người khác" chưa tương xứng với hậu quả gây ra, trong quá trình điều tra, tùy theo hành vi của người bị khởi tố, cơ quan chức năng sẽ điều chỉnh tội danh phù hợp với tính chất vụ việc.

Về câu hỏi Nguyễn Võ Quỳnh Trang có thể đối diện với các tội danh nặng hơn như "cố ý gây thương tích" hay thậm chí là "giết người" hay không, đại diện Công an TP.HCM khẳng định điều đó là có thể nếu kết quả điều tra cho thấy các hành vi dẫn đến cái chết của cháu bé có sự cố ý.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang

Như VietNamNet đưa tin, ngày 28/12, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về hành vi “Hành hạ trẻ em”. Nạn nhân là cháu N.T.V.A. (SN 2013, ngụ quận 1, tạm trú quận Bình Thạnh).

Trang và ông T., bố bé V.A, sống với nhau như vợ chồng tại một căn hộ ở khu chung cư cao cấp, phường 22, quận Bình Thạnh.

Chiều tối 22/12, Công an phường 22 nhận tin báo của bệnh viện trên địa bàn về việc một bé gái được đưa đến cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó. Nhận thấy có dấu hiệu đáng ngờ về cái chết của bé gái này, bệnh viện đã báo công an.

Bước đầu, công an ghi nhận bé V.A bị đa chấn thương, nghi vấn do bị bạo hành. Công an khám nghiệm hiện trường là căn hộ mà bé V.A sống cùng cha ruột và "dì ghẻ", thu giữ nhiều vật dụng nghi do Trang dùng để đánh bé V.A.

Khi bị tạm giữ điều tra, Trang đã thừa nhận hành hạ cháu V.A trong thời gian dài, đánh bằng các vật dụng trong nhà. Ngoài ra, Trang bắt cháu bé 8 tuổi phải làm việc theo một danh sách công việc được ghi rõ trên bảng treo trong nhà.