Công an TP.HCM truy nã Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Việt Á Châu

(VTC News) -

Ngày 25/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa ra lệnh truy nã Mai Quốc Dương (SN 1982, ngụ quận 6, TP.HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ, từ tháng 1/2018, Mai Quốc Dương thành lập Công ty Cổ phần BĐS Việt Á Châu và Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Á Châu. Hai doanh nghiệp có trụ sở tại quận 3 và huyện Hóc Môn, cùng đăng ký hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tư vấn, môi giới bất động sản có trụ sở ở quận 3 và huyện Hóc Môn.

Bị can Mai Quốc Dương.

Mặc dù không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép lập dự án bất động sản, chưa được cấp phép phân lô tách thửa nhưng Mai Quốc Dương đã tự vẽ các dự án ma ở Hóc Môn và Long An sau đó quảng cáo, bán cho nhiều người.

Đến thời hạn giao đất theo hợp đồng, Dương đã chặn liên lạc với khách hàng. Với hành vi này, Mai Quốc Dương đã lừa nhiều người lên đến hàng chục tỷ đồng. Biết bị lừa đảo, khách hàng của Mai Quốc Dương làm đơn tố cáo.

Theo CQĐT, hành vi của Mai Quốc Dương đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 26/10, Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Quốc Dương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng đối tượng này đã bỏ trốn.

Công an TP.HCM thông báo nếu ai biết Mai Quốc Dương ở đâu có thể báo về Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (số 674 đường 3 Tháng 2, quận 10), qua số điện thoại 0693187783 hoặc cơ quan công an, Viện KSND gần nhất.

Công an TP.HCM đề nghị ai là nạn nhân của Mai Quốc Dương hãy đến cơ quan công an trình báo, phục vụ điều tra mở rộng vụ án.