Công an TP.HCM thông tin vụ mất trộm hơn 40 nắp cống trên cầu Thủ Thiêm 2

(VTC News) -

Tại cuộc họp báo chiều 12/5 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết, ngay sau khi báo chí phản ánh vụ việc có 44 nắp chắn rác của các cống thoát nước trên cầu Thủ Thiêm 2 đã bị mất trộm, Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự và Công an TP Thủ Đức cho điều tra, xác minh. Qua đó, số lượng nắp bị mất là 43. Hiện ngành chức năng đang tích cực điều tra làm rõ.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM.

Ông Lê Mạnh Hà cũng cho biết, những ngày vừa qua, có tình trạng người dân tập trung đông tại các trụ sở công an quận huyện, đặc biệt là ở quận Gò Vấp, Bình Tân, TP Thủ Đức.

Lý giải nguyên nhân này, đại diện Công an TP.HCM cho biết, hiện công an đang mở đợt cao điểm cấp Căn cước công cho học sinh, đặc biệt là cho lớp 9 và lớp 12 nhằm phục vụ cho các em tham gia kỳ thi chuyển cấp, tốt nghiệp quốc gia, trong khi đó, tại các địa bàn nói trên có dân số đông, nhu cầu rất nhiều. Ngoài ra, số lượng người tập trung nhiều còn do việc cấp giấy định danh điện tử nên người dân đến trụ sở công an khá đông.

Trước thực trạng này, Bộ Công an có định hướng thời gian tới sẽ đưa việc cấp mã định danh điện tử cho công dân sẽ thực hiện tại công an cấp xã, thuận lợi hơn cho người dân. Lực lượng công an thành phố cũng chỉ dạo các đơn vị tăng ca làm việc để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Thượng tá Lê Mạnh Hà nói: “Công an thành phố cũng đã báo cáo Bộ Công an phân bổ thêm các trang thiết bị, tăng máy cấp căn cước công dân cho các đơn vị có nhu cầu lớn và cũng đề nghị nâng cấp đường truyền để tăng tốc độ xử lý giải quyết các thủ tục cho người dân”.