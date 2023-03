Công an TP.HCM thông tin việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

(VTC News) -

Góc nhìn pháp lý trong việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không.

Chiều 23/3, tại họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội của TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM đã giải thích về việc trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không xách tay ma tuý từ Pháp về Việt Nam.

Theo Thượng tá Hà, 4 tiếp viên hàng không do chưa đủ cơ sở để khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn nên Cơ quan CSĐT tạm thời trả tự do, việc khởi tố hành vi vi phạm pháp luật phải đảm bảo các yếu tố cấu thành.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM.

Tuy nhiên, trong sự việc 4 nữ tiếp viên hàng không, yếu tố lỗi về mặt chủ quan tội phạm chưa được chứng minh. Quá trình thu nhập tài liệu, cơ quan điều tra không chứng minh được căn cứ này nên không đủ cơ sở khởi tố bị can.

“Việc điều tra, xử lý một con người phải rất thận trọng và tập hợp đầy đủ cơ sở chứng cứ, họp bàn với đơn vị chức năng”, Thượng tá Hà nói.

Thượng tá Hà hân tích thêm, nếu các tiếp viên ý thức đó là vận chuyển ma túy sẽ không nhận tiền vận chuyển (10 triệu đồng) bằng giá vận chuyển hàng tiêu dùng (kem đánh răng).

Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho hay, đây mới chỉ là bước đầu, nếu quá trình điều tra phát hiện dấu hiệu, chứng cứ khác mà củng cố được hành vi vi phạm của 4 nữ tiếp viên hàng không này thì cơ quan điều tra vẫn áp dụng biện pháp xử lý, chứ không phải đã kết thúc.

Cùng ngày, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, mặc dù các tiếp viên hàng không đã được lực lượng chức năng trả tự do vì chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự, nhưng họ vẫn sẽ bị xử lý theo Thông tư 46/2013 của Bộ GTVT về kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không.

4 tiếp viên hàng không sẽ không được làm việc tại vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng đối với hành vi lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa.

Quan điểm chỉ đạo của Cục Hàng không nhấn mạnh, trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả qua đường hàng không là “kiên quyết, kiên trì, thường xuyên và không có vùng cấm”.

Ma túy được giấu trong các tuýp kem đánh răng.

Lãnh đạo Cục Hàng không thừa nhận “vẫn còn có lỗ hổng”, trong trường hợp này nằm ở khâu thực thi của doanh nghiệp, dẫn đến sự việc 4 tiếp viên hàng không xách tay ma túy về nước.

“Mặc dù không mong muốn nhưng chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận, nghiêm túc đánh giá, kiên quyết đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn. Để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật, trước hết phải xem lại cách thức, quy chế quản lý, kiểm soát nội bộ, vì vậy phải rà soát lại công tác tuyên truyền, đào tạo, công tác quản lý, các quy trình chuyên môn để trước hết là tự làm trong sạch đội ngũ của mình”, lãnh đạo Cục Hàng không nói.

Trước đó, lúc 8h45 ngày 16/3, thông qua công tác soi chiếu hàng hóa thường nhật, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng hóa khoảng 60kg, gồm: 4 vali của các tiếp viên Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thuỷ và Đặng Phương Vân có nghi vấn nên kiểm tra.

Sau đó, cơ quan này phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM kiểm tra, phát hiện trong 4 vali, ngoài các vật dụng cá nhân, có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng (chưa mở nắp, nhiều nhãn hiệu khác nhau, mỗi tuýp được đựng trong một hộp giấy riêng lẻ) và 17 chai nước súc miệng.

Kiểm tra bên trong các tuýp kem đánh răng nêu trên, cơ quan chức năng phát hiện có 157 tuýp chứa tổng cộng 11.284,57 gram ma túy dạng Ketamine và MDMA.

Ngày 17/3, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất chuyển giao hồ sơ và vật chứng của vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21/3, các cơ quan chức năng đã họp, đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật, bước đầu xác định: khi 4 tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp thì có 1 đối tượng người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất, để gửi cho người nhà.

Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển, có 157 tuýp bị đối tượng trà trộn, cất giấu ma tuý; do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Trong ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không nêu trên.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma tuý để điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định.

Hoàng Thọ