Công an TP.HCM đã khởi tố 129 bị can liên quan tiêu cực ngành đăng kiểm

Ngày 2/3, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM. (Ảnh: Linh An)

Báo cáo tình hình và kết quả đợt cao điểm, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM đã nêu lại vụ việc liên quan đến tiêu cực ngành đăng kiểm xảy ra ở Cục Đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh, thành mà dư luận quan tâm.

Công an TP.HCM cho biết, tính đến nay đã khởi tố 129 bị can về các tội danh: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật” và “Xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra cùng lúc nhiều vụ án tiêu cực trong ngành đăng kiểm.

Thông tin về một số vụ án đang điều tra, có ảnh hưởng đến đời sống xã hội, theo Công an TP.HCM, vừa qua đã triệt phá các tổ chức, đường dây tội phạm núp bóng dưới hình thức công ty để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 2 vụ án, bắt tạm giam 26 bị can là nhân viên của Công ty Tài chính TNHH Mirae Asset và Chi nhánh Công ty Luật TNHH Power Law về tội “Vu khống”. Công an xác định, những đối tượng tổ chức hoạt động dưới vỏ bọc công ty kinh doanh tài chính, văn phòng luật sư, tuyển dụng hàng trăm nhân viên để hoạt động thu hồi nợ thông qua thủ đoạn liên tục gọi điện, tin nhắn quấy rối, đe dọa.

Công an TP.HCM cũng khởi tố 2 vụ án, khởi tố 13 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại quốc tế PL và Công ty TNHH TVX Group. Chúng dùng thủ đoạn tuyển hàng trăm nhân viên để hoạt động lừa đảo thông qua gọi điện thoại giả dạng nhân viên đơn vị phát hành thẻ tín dụng, nhằm lừa người dân khắp nơi.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Công an TP.HCM. (Ảnh: Linh An)

Về lĩnh vực kinh tế, buôn lậu, Công an TP.HCM đã khám phá vụ tuồn hàng lậu là thuốc lá, giày dép bảo hộ lao động từ Việt Nam đi Seoul (Hàn Quốc), với tang vật hàng hoá ước tính 25 tỷ đồng, xảy ra tại Công ty TNHH Hoàng Mai Global. Hay như vụ “Kinh doanh thuốc tân dược ngoại nhập lậu” là thuốc đặc trị các bệnh về tim mạch, tiểu đường, đại tràng… với giá trị hàng hóa thu giữ trên 5 tỷ đồng.

Công an TP.HCM thông tin rõ, trong đợt cao điểm, trên địa bàn xảy ra 1.005 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ 1.110 đối tượng (giảm 207 vụ, tương đương 17,08% so với giai đoạn liền kề), làm chết 21 người, bị thương 95 người, tài sản thiệt hại trên 10 tỷ đồng. Công an TP.HCM đã khám phá 704/1.005 vụ, (đạt 70,05%).

Tại hội nghị, UBND TP.HCM và Công an TP.HCM đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

