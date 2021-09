Công an TP.HCM: Có hiện tượng lừa đảo, mua bán giấy đi đường

(VTC News) -

Tại cuộc họp báo chiều 3/9, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, hiện nay, trên địa bàn thành phố có một số đối tượng sử dụng giấy đi đường giả và có hoạt động mua bán giấy đi đường.

Ông Hà cho biết, Công an thành phố đã phổ biến nghiệp vụ đến các tổ công tác trực tại các chốt trạm cách phát hiện giấy đi đường giả theo mẫu của công an.

“Giấy đi đường giả rất dễ phát hiện, người dân không nên sử dụng. Chúng tôi sẽ xử nghiêm người sử dụng giấy giả và những người ra đường không đúng đối tượng”, ông Hà nói.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM.

Theo ông Lê Mạnh Hà, hiện Công an TP.HCM đang cập nhật danh sách người được cấp giấy đi đường của các ban, ngành, quận, huyện và những người thuộc diện ưu tiên không cần cấp giấy đi đường để đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ đó kiểm tra đối chiếu khi người dân di chuyển qua các chốt kiểm soát.

“Đề nghị các đơn vị cung cấp danh sách để công an thành phố kiểm soát chặt chẽ, từ đó đối soát thông tin người ra đường với F0 trong cộng đồng xem xét, theo dõi. Thời gian tới, nếu những người chưa được cung cấp thông tin và không có thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia, chúng tôi có thể buộc phải quay đầu", ông Lê Mạnh Hà nhấn mạnh.

Về việc một số người dân phản ánh, mật độ người ra đường trong các hẻm nhỏ, khu dân cư ngày càng đông hơn trước, ông Hà cho biết có nắm được tình hình. Theo ông Hà, do những ngày gần đây thành phố đẩy mạnh cung ứng hàng hóa, đi chợ hộ và một số lực lượng hoạt động trở lại như shipper nên mật độ di chuyển trong khu dân cư, đường hẻm sẽ đông hơn trước.

Để kiểm soát việc thực hiện nghiêm giãn cách xã hội tại các con hẻm, khu dân cư, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho hay, Bộ Công an và Công an thành phố sẽ điều động cán bộ chiến sĩ từ thành phố xuống các quận, huyện để đảm nhiệm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát. Đưa lực lượng công an ở phường, xã, dân quân tự vệ đang trực ở các chốt kiểm soát hiện nay về các khu dân cư để kiểm tra, kiểm soát, nắm tình hình người dân.