Công an TP.HCM bắt gọn đường dây sản xuất thuốc trừ sâu giả quy mô lớn

(VTC News) -

Ngày 22/1, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ 6 người liên quan đến hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả” là thuốc bảo vệ thực vật. Cơ quan công an đang mở rộng điều tra để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lúc 15h45 ngày 20/1, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Công an xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, kiểm tra, phát hiện và bắt giữ Trần Thiện Giác (36 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đang có hành vi sử dụng xe lôi máy vận chuyển lượng lớn hàng hoá là thuốc bảo vệ thực vật nghi giả nhãn hiệu Antracol, Filia 525SE, Amistar Top do Công ty Syngenta Việt Nam sản xuất. Hàng hoá thu giữ trị giá ước tính 50 triệu đồng.

Hiện trường nơi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả của các đối tượng.

Qua đấu tranh, Giác thừa nhận hành vi buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật.

Theo đó, từ tháng 11/2020, Giác được một người tên Nguyễn Quốc Thắng thuê sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả tại 2 địa chỉ trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM và huyện Cần Giuộc (Long An) với giá thành phẩm 180.000 đồng/thùng.

Để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả dạng lỏng, Giác dán tem, nhãn giả lên vỏ chai nhựa sau đó chế dung dịch lỏng giả thuốc bảo vệ thực vật vào rồi niêm phong seal giả lên miệng nắp chai, đóng nắp và xếp vào thùng carton.

Đối với thuốc bảo vệ thực vật dạng rắn, Giác dùng bột nguyên liệu giả để đóng vào bao bì giả do Thắng cung cấp theo đúng trọng lượng in bên ngoài, dùng máy ép đóng gói.

Sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật giả được đóng thùng đưa đi tiêu thụ.

Từ lời khai trên, trong ngày 20/1, công an đến kiểm tra, bắt quả tang Thắng cùng Nguyễn Nguyên Điền, Hồ Tuấn Khanh, Phan Trung Nhân, Nguyễn Ngọc Hoài đang tổ chức sản xuất lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật giả tại nhà số 10/24A, Hương Lộ 11, ấp 4, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh.

Tại đây, tổ công tác đã thu giữ nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật bị làm giả và một số lượng lớn tem nhãn, vỏ hộp… Trị giá tương đương khoảng 700 triệu đồng.

Tại nhà số 210 ấp Long Hương, xã Long Hương, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, lực lượng chức năng thu giữ thêm 9 thùng (20 chai/thùng) Amistar Top 325 SC 250ml, trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Toàn bộ số hàng giả cơ quan công an thu giữ ước tính hơn 800 triệu đồng.