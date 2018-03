Công an tóm gọn nhóm côn đồ chém người, cướp xe máy

(VTC News) - Công an huyện Gia Lâm vừa bắt nhóm côn đồ chém một cô gái bị thương, cướp xe máy ở chân cầu Thanh Trì.

Tối 9/3, trả lời VTC News, Đại tá An Thanh Bình - Trưởng Công an huyện Gia Lâm cho biết, chiều 9/3, đơn vị này vừa phối hợp với Công an đồn Đa Tốn bắt nhóm côn đồ chém một cô gái bị thương, cướp xe máy ở chân cầu Thanh Trì (Hà Nội).

Nhóm côn đồ này gồm có: Nguyễn Văn Hoằng (SN 1997), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995), Nguyễn Văn Duy (SN 1993) và Nguyễn Văn Mừng (SN 1992) cùng trú tại xã Minh Châu (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

4 đối tượng liên quan đến vụ dùng dao chém một cô gái bị thương để cướp xe máy ở chân cầu Thanh Trì. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h30 ngày 6/3, chị H.T.r. (ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) lái xe máy hiệu Piaggio Liberty đi trên đường đê Bát Tràng, hướng từ cầu Thanh Trì về làng gốm cổ truyền Bát Tràng (thuộc địa phận xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm) thì bị 4 thanh niên đi trên 2 xe máy chặn đầu và cầm hung khí ép sát nạn nhân vào lề đường.

Sau đó, 2 trong số 4 người dùng dao uy hiếp, ép chị T. đưa túi xách vào chìa khóa xe. Tuy nhiên, chị T. phản kháng bằng cách rút chìa khóa xe máy và cầm túi xách bỏ chạy. Thấy vậy, nhóm côn đồ đuổi theo, giằng chìa khóa và chém vào đầu chị T.

Dù bị thương, chị T vẫn kịp ném chìa khóa xe máy vào bụi rậm ven đường rồi bỏ chạy và tri hô cướp.

Ngay sau đó, nhóm cướp dắt xe máy của chị Tr. định tẩu thoát, nhưng không nổ được máy. Bị một số người đi đường phát hiện, nhóm cướp hô hoán nhau bỏ xe tẩu thoát.

Cũng theo Trưởng Công an huyện Gia Lâm, ngoài vụ trên, nhóm đối tượng còn gây ra một vụ án khác vào đêm 5/3 tại khu vực đê Bát Tràng.

Tùng Lâm