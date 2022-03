Công an tỉnh Long An khám xét Tịnh thất Bồng Lai

(VTC News) -

Chiều 7/3, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan CSĐT đã khám xét và thực hiện các thủ tục tại nhà bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) để tiếp tục làm rõ các tội danh khác ở vụ án Tịnh thất Bồng Lai.

Tịnh thất Bồng Lai.

"Ngoài tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân", thời gian qua CSĐT còn tiếp nhận được những nguồn tin tố giác tội loạn luân, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Lê Tùng Vân và một số người tại Tịnh thất Bồng Lai. Hiện tại chúng tôi cũng đang tiếp nhận tố cáo này để tiếp tục xác minh, điều tra”, Đại tá Minh nói.

Việc khám xét tại Tịnh thất Bồng Lai đến 16h ngày 7/3 mới kết thúc.

Theo một nguồn tin của VTC News, cùng ngày, ông Lê Tùng Vân cùng 3 luật sư bào chữa đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An mời đến làm việc tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa.

Trong vụ án liên quán đến Tịnh thất Bồng Lai có 5 luật sư tham gia bào chữa cho ông Lê Tùng Vân và 2 bị cáo còn lại. Tuy nhiên, sáng nay chỉ có 3 trong 5 luật sư có mặt. Nguyên nhân, 2 luật sư còn lại có một người mắc COVID-19 và một người nghi nhiễm.

Như VTC News đưa tin, ngày 24/2, Viện KSND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã ra quyết định chuyển vụ án hình sự tại Tịnh thất Bồng Lai về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.

Quyết định nêu rõ, chuyển vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp của tổ chức, cá nhân” do Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa khởi tố ngày 3/1/2022.

Viện KSND huyện Đức Hòa cũng yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa thực hiện việc chuyển hồ sơ vụ án, vật chứng và bị can cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An.

Trước đó, ngày 7/1, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, trên cơ sở dữ liệu thu thập được, Công an huyện Đức Hòa đã khởi tố bị can đối với 4 người trong Tịnh thất Bồng Lai gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) cùng địa chỉ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Công an huyện Đức Hòa cũng ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng "thầy ông nội" Lê Tùng Vân bị cấm đi khỏi nơi cư trú.