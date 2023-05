Công an tiếp tục tìm danh tính nạn nhân vụ chân tay bị đốt cháy trong túi xách

Liên quan đến vụ việc phát hiện nhiều đoạn chân, tay bị đốt cháy chứa trong túi xách ở phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, chiều 26/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị tích cực điều tra.

Móng tay giả trên phần thi thể được phát hiện trong túi xách. (Ảnh: CACC).

Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định có 2 đoạn chân và 2 đoạn tay đang trong giai đoạn phân hủy và bị nhiệt hóa. Tử thi có đặc điểm là nữ giới, chiều cao từ 1,55 - 1,59 m, khoảng 30 – 35 tuổi, thời gian tử vong khoảng từ ngày 14/5.

Trên bàn tay của thi thể có gắn 2 móng tay giả và thu giữ túi xách du lịch màu đỏ đã bị cháy. Hình ảnh về các đặc điểm này cũng được cơ quan công an công bố.

Chiều cùng ngày, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã gửi công văn đến ban quản lý các khu công nghiệp, công an các xã, phường, thị trấn và đồn công an các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương để rà soát, xác định trường hợp nhân viên, công nhân, người lao động không đến công ty, doanh nghiệp làm việc, không liên lạc được, không rõ lý do nghỉ việc, nắm tình hình dư luận trong thanh niên công nhân, người lao động để xác định những thông tin có giá trị phục vụ công tác điều tra.

Hai bàn chân bị cháy xém được phát hiện tại hiện trường. (Ảnh: T.T).

Ngoài ra, cơ quan công an thông báo rộng rãi đến người dân để phát hiện các thông tin liên quan đến người thân, bạn bè đi đâu không rõ, không liên lạc được hoặc có đặc điểm giống các phần thi thể được thu giữ nêu trên, các địa điểm kinh doanh, mua bán, phòng trọ, nhà riêng, nhà cho thuê, cơ sở cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa có những biểu hiện bất thường hoặc bốc mùi hôi thối.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũng cho hay, nếu người dân cung cấp thông tin có giá trị cho cơ quan điều tra liên quan đến vụ án này sẽ được các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

(Nguồn: Vietnamnet)