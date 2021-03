Công an Thừa Thiên - Huế phá 30 vụ án, thu giữ 2,3kg ma tuý trong hai tháng

(VTC News) -

Ngày 24/3, Công an Thừa Thiên - Huế tổ chức hội nghị sơ kết hai tháng cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ạn ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, lực lượng công an toàn tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, điều tra, khám phá 107 vụ, bắt, khởi tố 212 đối tượng phạm pháp hình sự; phát hiện, bắt giữ 30 vụ với 48 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 2,3kg ma túy các loại.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trao giấy khen cho các cán bộ, chiến sĩ đạt thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm. (Ảnh: CACC)

Công an cũng phát hiện 144 vụ phạm pháp kinh tế, môi trường, phạt tiền hơn 1,2 tỷ đồng; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 4 người truy nã. Công an các huyện, thị xã, thành phố vận động, thu hồi 49 vũ khí các loại, 231 viên đạn.

​Đặc biệt, song song với công tác bảo đảm ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng Công an Thừa Thiên - Huế cũng triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, công an tổ chức hàng trăm lượt ra quân tuyên truyền, vận động người dân đeo khẩu trang, tiến hành cho hơn 2.300 cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng, quán bar… ký cam đoan, cam kết thực hiện yêu cầu phòng chống dịch; phối hợp xử lý 3 trường hợp đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội liên quan dịch bệnh; nhắc nhở 181 trường hợp không đeo khẩu trang; xử phạt 6 trường hợp khai báo y tế gian dối...

Cũng trong dịp này, Bộ Công an tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân thuộc công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh này cũng trao giấy khen cho 6 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm.