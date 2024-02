Công an Thừa Thiên - Huế bàn giao 20 nhà tình nghĩa cho người nghèo huyện A Lưới

(VTC News) -

Ngày 5/2, ông Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh uỷ và lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia buổi bàn giao 20 ngôi nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện miền núi A Lưới do Công an tỉnh này tổ chức.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, với tinh thần tương thân, tương ái, hưởng ứng lời kêu gọi và thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chung tay xóa nhà tạm cho người nghèo, hỗ trợ huyện A Lưới thoát khỏi 74 huyện nghèo quốc gia, đơn vị đã vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp và kêu gọi sự đóng góp của 2 doanh nghiệp tại địa phương phối hợp với cấp ủy, chính quyền A Lưới thực hiện rà soát, hỗ trợ kinh phí cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu xây mới, sữa chữa về nhà ở.

Ông Lê Trường Lưu (áo trong màu xanh) cùng Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn và đại diện chính quyền địa phương trao nhà tình nghĩa cho người nghèo huyện A Lưới. (Ảnh: CACC)

Trong đó, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế quyên góp ủng hộ 600 triệu đồng, 2 doanh nghiệp kể trên đóng góp mỗi đơn vị 300 triệu đồng với tổng số tiền là 1,2 tỷ đồng, hỗ trợ mỗi ngôi nhà trị giá 60 triệu đồng.

Sau khi có kinh phí, Công an Thừa Thiên - Huế phối hợp với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp cùng với đội ngũ xây dựng nỗ lực thi công công trình để hộ nghèo ở A Lưới có ngôi nhà mới, khang trang, sạch đẹp đúng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chia sẻ, đơn vị luôn quyết tâm, nỗ lực hoàn thiện những ngôi nhà mới và bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng đúng dịp Tết cổ truyền dân tộc với mong muốn phần nào giảm bớt khó khăn cho người dân huyện miền núi A Lưới, yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống, được đón một cái Tết trong ngôi nhà khang trang, kiên cố hơn, ấm cúng hơn, hạnh phúc hơn.

Cũng trong dịp này, các lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đến thăm công an một số xã tại A Lưới gồm: Hồng Thượng, Hồng Hạ, đồn biên phòng Hương Nguyên và một số gia đình chính sách.

Tại những nơi đến thăm, sau khi gửi lời chúc mừng năm mới, ông Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế yêu cầu các lực lượng vũ trang trên địa bàn chủ động nắm chắc tình hình ở vùng biên, luôn sẵn sàng chiến đấu đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Lê Trường Lưu cũng yêu cầu chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo đời sống của cán bộ chiến sĩ, đảm bảo để nhân dân vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc an toàn, bình yên.