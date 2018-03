Công an thu giữ cả kho súng, kiếm, dụng cụ kích dục trong khu chợ cũ ở Lạng Sơn

Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong cửa hàng chứa cả trăm thanh kiếm, súng, đạn, dụng cụ kích dục.

Ngày 8/3, Đồn công an Đồng Đăng (Cao Lộc, Lạng Sơn) cho biết vừa phát hiện và thu giữ số lượng lớn hung khí và công cụ hỗ trợ.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Đồn công an Đồng Đăng thuộc Công an huyện Cao Lộc phối hợp với Phòng Bảo vệ chính trị Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện trong khu chợ cũ thị trấn Đồng Đăng có việc cất giấu số lượng lớn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại.

Trưa 7/3, qua kiểm tra hai kiốt số 3 và số 4 tại tầng một khu chợ cũ thuộc thị trấn Đồng Đăng do Nguyễn Thị Nhiễu (38 tuổi) dùng làm kho chứa hàng, công an phát hiện số lượng cực lớn “hàng cấm”.

Công an thu giữ cả kho súng, kiếm, dụng cụ kích dục.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện tám thùng carton bên trong chứa vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, dụng cụ kích dục các loại do Trung Quốc sản xuất.

Biên bản thu giữ cho thấy có tổng cộng 282 thanh kiếm dài từ 52 cm đến 1 m, 100 dùi cui điện, 100 bình xịt hơi cay, chín khẩu súng bắn điện, 51 viên đạn, 19 dụng cụ sinh dục bằng cao su, 10 hộp thuốc kích dục.

Bước đầu Nguyễn Thị Nhiễu khai nhận mua số hàng trên từ nhiều nguồn với tổng số tiền khoảng 30 triệu đồng, sau đó cất giấu lẫn với các hàng hóa khác tại kiốt nhằm mục đích bán lại cho khách du lịch để kiếm lời.

Đồn công an Đồng Đăng đang hoàn tất thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Đọc thêm: 'Kho' vũ khí khủng trong rừng của trùm ma túy Nghệ An