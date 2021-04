Công an thông tin vụ bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị hiếp dâm, sát hại

(VTC News) -

Chiều 19/4, Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì buổi họp báo thông tin vụ việc Phạm Văn Dũng (SN 1975, ngụ phường Long Tâm, TP Bà Rịa) bị bắt giữ về hành vi hiếp dâm, sát hại bé gái P.N.Q.N. (5 tuổi, phường Long Tâm, TP Vũng Tàu).

Toàn cảnh họp báo thông tin vụ bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm, sát hại. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Trước đó, khoảng 21h đêm 17/4, gia đình gọi cháu N. vào ngủ nhưng không thấy cháu chơi trước nhà như mọi ngày nên vội vàng tìm kiếm.

Đến 23h, khi đến khu vực bãi đất trống cách nhà khoảng 300m, người thân phát hiện cháu N. nằm bất động bên gò đất, trong tình trạng quần bị cởi và đắp lên người, miệng sùi bọt mép.

Ngay sau đó, gia đình nhanh chóng đưa cháu N. vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Tại họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Thời cho biết, sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng Công an đã tiến hành các bước điều tra. Kết quả khám nghiệm hiện trường, Công an thu giữ 1 đôi dép màu đỏ của cháu N. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định cháu N. bị chèn cổ gây ngạt thở chết, bộ phận sinh dục bị xâm hại.

Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh: Khuất Nguyên)

“Ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đến 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Dũng về các tội danh trên. Các lệnh, quyết định trên đã được. Viện KSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt”, Đại tá Thời nói.

Hiện vụ việc đang được Công an điều tra, làm rõ.