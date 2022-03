Công an tạm giữ 2 cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư Nghệ An

(VTC News) -

Sáng 16/3, trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An xác nhận, công an mời 2 cán bộ của đơn vị lên làm việc.

"Ngày hôm qua 15/3 công an có thông báo mời 2 cán bộ của sở lên làm việc. Về thông tin cụ thể chúng tôi chưa rõ", ông Trường cho biết.

Hai cán bộ của Sở KH&ĐT Nghệ An bị mời lên làm việc là ông N.T.B., Trưởng Phòng đăng ký kinh doanh và một cán bộ tên H. cùng phòng làm việc với ông B.

Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An

Ngoài ra, lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An cũng xác nhận, công an có mời 1 nhân viên của đơn vị lên làm việc.

"Thông tin ban đầu được biết có liên quan đến vụ việc của 2 cán bộ ở Sở KH&ĐT Nghệ An. Còn cụ thể thế nào thì chúng tôi đang chờ kết luận của cơ quan công an", lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết.

Theo tìm hiểu của phóng viên VTC News, cả 3 cán bộ nói trên bị công an mời lên làm việc do liên quan đến "hồ sơ thủ tục" với một người đàn ông tên là Nguyễn Thạc Hùng -chủ doanh nghiệp trên địa bàn. Ông Hùng đã bị công an tạm giữ trước đó vài ngày.