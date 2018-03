Công an răn đe hàng chục người gây rối tại trạm BOT Biên Cương

(VTC News) - Công an TP Cẩm Phả tạm giữ hành chính 1 người, đồng thời gọi hỏi răn đe 24 người khác về hành vi quá khích gây mất an ninh trật tự tại trạm thu phí quốc lộ 18 đoạn Hạ Long – Mông Dương.

Liên quan đến việc chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng gây rối ở BOT Hạ Long – Mông Dương, ngày 25/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an TP Cẩm Phả đã tạm giữ hành chính 1 người, đồng thời gọi hỏi răn đe 24 người khác về hành vi quá khích gây mất an ninh trật tự tại trạm thu phí này.

Theo đó, từ đầu giờ chiều 22/2, một số lái xe và đối tượng kích động người dân trên địa bàn TP Cẩm Phả gây rối, cản trở hoạt động tại Trạm BOT Biên Cương khiến lưu lượng phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến bị ách tắc kéo dài, gây mất trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông và bức xúc dư luận.

Công an TP Cẩm Phả tạm giữ hành chính 1 người và gọi hỏi, răn đe 24 ngườivề hành vi quá khích gây mất an ninh trật tự tại trạm thu phí BOT Biên Cương.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an TP Cẩm Phả tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ, phân loại xử lý nghiêm khắc các đối tượng liên quan.

Cụ thể, Công an TP Cẩm Phả ra quyết định tạm giữ hành chính đối với Phạm Chiến Thắng (SN 1982, trú tại tổ 1 khu Sơn Thuỷ, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khoảng 21h25 đến 21h37 ngày 22/2, đối tượng này đứng chặn đầu xe trước cửa soát vé, dùng kèn hơi thổi liên tục, kích động mọi người xung quanh tập trung tại khu vực thu phí gây mất an ninh trật tự, các phương tiện ùn tắc trên một quãng đường dài, không thể di chuyển qua trạm.

Mặc dù đã được lực lượng chức năng nhắc nhở nhưng Phạm Chiến Thắng vẫn cố tình thực hiện hành vi sai trái của mình.

Ngoài đối tượng trên, Công an TP Cẩm Phả cũng gọi hỏi, răn đe 24 trường hợp, điển hình là Lê Văn Vường (SN 1960, trú tại tổ 5 khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thuỷ; Đào Quốc Tuấn (SN 1976, trú tại tổ 6 khu Cao Sơn, phường Cẩm Sơn) và Đỗ Văn Hoàn (SN 1987, trú tại tổ 2 khu 2, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả) do có các hành vi gây mất trật tự công cộng.

Lực lượng chức năng cho biết, sẽ tiếp tục nắm tình hình, rà soát, phân loại các trường hợp người dân đi đến trạm tập trung đông người trái phép và xử lý nghiêm các trường hợp chống đối tại trạm. Đồng thời, TP Cẩm Phả đã xây dựng phương án giải toả, không để gây ách tắc giao thông đối với ô tô qua trạm.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương (Quảng Ninh) có chiều dài 38km, nền đường rộng 20,5m, thiết kế 4 làn xe. Các đoạn qua khu dân cư bổ sung hệ thống rãnh dọc. Riêng các đoạn có địa hình khó khăn, dân cư dày đặc bám sát tuyến áp dụng mặt cắt ngang 4 làn xe hạn chế nền đường 16,5m. Trên tuyến bố trí 6 nút giao bằng và trạm thu phí lệch. Tổng mức đầu tư bao gồm cả giải phóng mặt bằng gần 2.000 tỷ đồng.

Minh Khang