Công an Quảng Ngãi giúp cụ bà 92 tuổi đoàn tụ với gia đình sau 15 năm thất lạc

(VTC News) -

Theo đó, chiều tối 14/2, Công an thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin trình báo của người dân về việc phát hiện một cụ bà đi lạc ở Tổ dân phố Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa. Thời điểm này, sức khỏe cụ bà đang trong tình trạng suy nhược, mệt mỏi. Mọi người chưa thể xác định thông tin về cụ bà do không có giấy tờ tùy thân.

Cụ bà 92 tuổi được công an Quảng Ngãi kết nối, giúp đỡ đoàn tụ với gia đình sau 15 năm thất lạc. (Ảnh: C.A)

Công an thị trấn Sông Vệ đã đưa cụ bà về trụ sở Công an thị trấn để nghỉ ngơi và ăn uống. Sau đó, Công an thị trấn đã hỏi thăm bà về nơi ở nhưng bà không nhớ rõ mình ở đâu, mà chỉ nhớ mang máng quê “Đại Lãnh”.

Từ thông tin ít ỏi trên, Công an thị trấn Sông Vệ tích cực xác minh, phối hợp trao đổi với công an 2 địa phương ở tỉnh Khánh Hòa, Quảng Nam.

Đến 22h30 cùng ngày, Công an thị trấn Sông Vệ đã được Công an xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cung cấp thông tin về nhân thân cụ bà. Ngay lập tức, đơn vị liên lạc với người thân của cụ và được biết cụ bà tên Hỏa Thị Kiên, sinh năm 1932, quê xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh.

Bà bị đãng trí, bỏ nhà đi suốt 15 năm qua. Người thân đã tìm kiếm nhưng không có thông tin.

Ngay khi xác định được nhân thân cụ bà, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo tổ tuần tra giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa đón xe khách để đưa bà cụ về đoàn tụ với gia đình.