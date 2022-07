Công an Quảng Nam đang điều tra 5 vụ án tham nhũng

(VTC News) -

Sáng 18/7, HĐND tỉnh Quảng Nam tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 9 khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo nội dung báo cáo tại kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, quản lý điều hành trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng (PCTN).

Cụ thể, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chưa có trường hợp nào bị xử lý vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập.

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X khai mạc sáng nay (18/7).

Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với công tác PCTN chưa phát hiện vụ việc nào có dấu hiệu hành vi tham nhũng. Trong kỳ báo cáo, Công an tỉnh khởi tố, thụ lý điều tra 4 vụ/8 bị can có hành vi tham nhũng, kỳ trước chuyển sang 2 vụ/3 bị can (đã kết thúc điều tra 1 vụ/3 bị can, đang tiếp tục điều tra 5 vụ/8 bị can); Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 4 vụ/7 bị can và TAND 2 cấp thụ lý 6 vụ/17 bị cáo; giải quyết, xét xử sơ thẩm 5 vụ/12 bị cáo.

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, ông Nguyễn Đức Tiến - Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện 19 cuộc thanh tra năm 2021 chuyển sang và triển khai 75/172 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022, đạt tỷ lệ 43,6% kế hoạch năm và thực hiện 24 cuộc thanh tra đột xuất.

Đã ban hành 63 kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm 16.251,78 triệu đồng và 112.190 m2 đất tại 318 đơn vị, cá nhân; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 7.513,45 triệu đồng và 112.190 m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 85 tập thể, 93 cá nhân. Đã xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm 44 tập thể và 81 cá nhân, kỷ luật khiển trách 1 cá nhân /100 tập thể, 115 cá nhân có liên quan đến sai phạm phải xử lý.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, cơ quan chức năng phát hiện sai phạm 9.820,22 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 29 tập thể, 39 cá nhân. Lĩnh vực tài chính, ngân sách triển khai 32 cuộc thanh tra phát hiện sai phạm 3.484,16 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 32 tập thể, 42 cá nhân.

Lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, phát hiện sai phạm 2.947,4 triệu đồng, 112.190 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 2.194 triệu đồng, 112.190 m2 đất và kiến nghị chấn chỉnh, xử lý khác 753,4 triệu đồng; kiến nghị xử lý kiểm điểm trách nhiệm 21 tập thể, 7 cá nhân.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh tiến hành 31 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, PCTN tại 46 đơn vị. Qua thanh tra kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, địa phương trong việc thi hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN.